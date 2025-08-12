Este es el pueblo de Huelva que enamora a Vicky Martín Berrocal cada verano: "Me voy en paz y llena de vida"

Vicky Martín Berrocal lleva su tierra por bandera. La andaluza plasma sus raíces en todo lo que hace. En sus diseños, en su podcast o en su documental. Todo trabajo con el apellido Berrocal está cargado de la esencia de la modelo.

La dueña de Victoria es una apasionada de su provincia, Huelva. Si la aldea del Rocío, en Almonte, es su lugar favorito para pasar los meses de otoño e invierno, Punta Umbría es el lugar que cada verano la enamora.

"Mi amada Punta Umbría, que verano me has regalado… Me voy en paz, llena de vida y de amor del bueno. Viva Huelva", ha compartido la que fuera mujer del torero el Cordobés a través de sus redes sociales.

Y es que, cada año, Vicky Martín Berrocal hace una escapada a esta localidad costera de la provincia onubense. Los ratos rodeadas de amigos, familia y buena vida abundan durante las jornadas de verano.

El municipio cuenta con una amalgama de playas entre las que destacan su playa urbana y otras más naturales como Los Enebrales y La Bota.

Ideal para veranear

Si por algo se caracterizan estos enclaves es por los extensos arenales y el agua transparente que los bañan. Cada verano, Punta Umbría se alza como uno de los lugares favoritos de todos los veraneantes tanto de dentro como de fuera de la comunidad.

Además, este rincón de la Costa de la Luz está repleto de bares y restaurantes en los que degustar algunos de los manjares que regala la localidad.

Aunque despuntan las famosas gambas, hay muchas otras recetas que también merecen tener su hueco en la comanda. Algunas de ellas son los chocos, las coquinas o los guisos marineros.

Pero este rincón de Huelva no es el único que tiene fascinada a la dueña de la firma de moda de invitada y novia, Victoria. La aldea de Almonte es uno de sus rincones favoritos en el mundo. Así lo demuestra cada año, cuando la andaluza visita esta tierra con motivo de la romería de El Rocío.

El amor que toda la familia Martín Berrocal tiene hacia esta parte de la comunidad es algo que todas las integrantes del clan se han asegurado de transmitir en el documental estrenado hace unos meses en una plataforma digital.

Estatua tamaño real o mural XXL

Tanto Vicky como su hermana Rocío, su hija Alba y su madre Victoria, confirmaron lo importante que es la aldea en su vida. La familia disfruta de una casa en esta localidad onubense, un lugar con decoración extravagante y tradicional a partes iguales.

Lo que más llama la atención del hogar de las Berrocal es, sin lugar a dudas, el patio interior del que goza la casa. En esta estancia se encuentra una estatua a tamaño real del padre de las hermanas y un mural XXL en el que la protagonista es una estampa de la romería.

Por todas estas razones, la provincia onubense se alza como una de las más queridas no solo por las Martín Berrocal, sino por cualquiera que sea amante del buen comer y la buena vida.