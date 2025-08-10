El significado del nombre del hijo de Jesús Navas: "romántico" y menos de 3.000 personas se llaman así en España

Elegir el nombre para el bebé que viene en camino es uno de los momentos más importantes y emocionantes para los padres. Son muchos los progenitores que hacen listas, buscan en internet y empiezan a darle vueltas a la cabeza durante días para ver cuál será la elección final.

No podemos decir a ciencia cierta cuánto tiempo tardaron el exjugador del Sevilla F.C. y la Selección Española, Jesús Navas, y su pareja, Alejandra Moral en decidir cómo se llamaría su hijo.

Pero lo que sí se puede confirmar es que significa romántico y que menos de 3.000 personas se llaman así en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Romeo es el hijo pequeño del ex-lateral derecho del equipo hispalense y su mujer Alejandra. El 18 de julio de 2019 llegó al mundo, convirtiéndose en el segundo hijo de la pareja.

El nombre de Romeo tiene varios significados dependiendo del contexto. En cuanto a la raíz original, esta está relacionada con la antigua Roma. Peregrino a Roma o natural de Roma son las dos opciones ganadoras en este sentido.

También el hijo de los Beckham

Sin embargo, desde que el británico William Shakespeare lanzase el que es su mayor éxito, la novela romántica de Romeo y Julieta, muchos enlazan el nombre del protagonista con el hecho de ser una persona romántica, apasionada y enamoradiza.

El nombre de Romeo ha ido adquiriendo popularidad a lo largo de los años. Incluso hay otros famosos que también han apostado por este apodo para sus retoños. Es el caso del también futbolista David Beckham y la que fuese miembro del grupo Spice Girls, su mujer Victoria Beckham.

El hijo mayor del que es uno de los matrimonios más consolidados entre los famosos se llama igual que el protagonista de la obra más conocida de Shakespeare.

Sin embargo, en España apenas hay gente que se apode así si lo comparamos con otros nombres mucho más comunes. Concretamente, según el INE, únicamente 2.883 personas se llaman Romeo.

Además, cabe destacar que la media de edad de quienes se llaman así es de 12 años. En cuanto a los lugares del país en los que hay más Romeos destaca, sin lugar a dudas, Andalucía.

Córdoba, Málaga, Granada y Sevilla son las provincias españolas en las que los padres más eligen este nombre para sus hijos.

La familia de Jesús Navas

La historia de Jesús Navas y Alejandra Moral tiene ya bastantes años. La pareja se conoce desde muy jóvenes y, tras años de relación, se dieron el 'sí, quiero' el 10 de junio de 2011.

Tan solo un año después, llegaba al mundo su primogénito, Jesús Jr, y siete años más tarde lo hacía el retoño de la casa, Romeo.

Después de casi dos décadas de éxito con el balón y las botas como herramienta de trabajo, el sevillano se despidió del terreno de juego el pasado 22 de diciembre de 2024. Desde entonces, el sevillista ha estado inmerso en disfrutar de su familia.