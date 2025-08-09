La original (y polémica) entrada de unos novios sevillanos en su boda: "Me parece una tontería lo del baile"

Agosto es sinónimo de bodas por doquier. Aunque puede pareceralgo de valientes, no son pocos los sevillanos que eligen el que es uno de los meses más calurosos del año para casarse en Sevilla.

Esto es lo que hicieron una pareja hispalense que, además, se decantaron por una entrada original y polémica a partes iguales. "Lo del baile me parece una tontería", ha exclamado una usuaria en la publicación de la boda de la pareja en la conocida red social TikTok.

Los recién casados eligieron el que es considerado uno de los himnos del panorama cinematográfico mundial. Se trata del éxito You're the One That I Want, de la afamada película Grease.

Una canción que, desde que se dio a conocer en 1971, cuando se estrenó el musical original, no ha dejado de sonar por todas partes.

Al ritmo de esta música, los dos enamorados entraron en el banquete. A medida que avanza el vídeo publicado en redes sociales, muchos de los invitados se van sumando a la coreografía. No obstante, parece ser que a algunos usuarios que han visto el vídeo no les ha gustado la sorpresa.

"Me parece una tontería lo del baile", ha comentado una de las usuarias en el vídeo. También hay quienes afirman que "las bodas se están convirtiendo en una payasada" o que "se han convertido en una competición por ver quién hace más".

Hecho "con amor"

Y es que, para muchos usuarios, a la coreografía "le faltó organización" y "días de ensayo". No obstante, los novios han hecho oídos sordos a las críticas y han defendido que lo hicieron "con mucho amor" y con el único objetivo de disfrutar con los suyos.

"Gracias por todas vuestras palabras. Estamos súper felices de haber compartido ese momento con las personas que queremos", ha destacado la novia en uno de los comentarios de la publicación.

Asimismo, no ha dudado en mandar un mensaje a quienes han criticado el baile: "Sed felices. La vida es una y es mejor vivir bailando que amargado".

Alrededor de 30 invitados han participado en la actuación de estos novios sevillanos, algo que puede suponer un desafío teniendo en cuenta el número de personas y lo difícil que resulta muchas veces coordinar.

No es algo nuevo

En concreto, el baile consiste en que los participantes se van entrelazando y bailando en pareja. Se trata de una original forma con la que los novios han querido sorprender al resto de asistentes. Sin embargo, esta manera de comenzar la fiesta no es algo nuevo.

Desde hace un tiempo, muchas parejas se decantan por organizar una coreografía con los más allegados. Aunque, por lo general, son los novios quienes abren la celebración, muchos recién casados deciden incluir en este momento a sus amigos.

Se trata de una de las opciones ganadoras en los últimos tiempos para quienes quieren hacer algo especial y que el resto de asistentes recuerden. De esta forma, los novios cierran -o abren- el banquete y arrancan el momento fiesta.