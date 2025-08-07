Un vecino de Tarifa, desconsolado tras el atroz incendio: "Ver este paraíso arder es una verdadera pesadilla"

Imagen de un helicóptero de INFOCA durante los trabajos de extinción EP

El devastador incendio declarado en la tarde del martes 5 de agosto en Tarifa golpeó con fuerza el municipio. El fuego comenzó a las 15:00 horas en el paraje natural de La Peña, concretamente en el camping Torre de La Peña.

Según han informado las autoridades, el incendio ya está estabilizado pero aún no está extinguido.

Durante estos días, las redes sociales han sido el altavoz de la tristeza. Vecinos y usuarios de X, antes conocida como Twitter, han lamentado lo sucedido. "Ver este paraíso arder es una verdadera pesadilla", escriben.

"Una pena muy grande", o "Todo el apoyo del mundo a Tarifa desde Málaga", son otros de los mensajes que han enviado los perfiles de esta red social.

También hay quienes han mostrado su enfado por las posibles causas: "Espero que a la persona que haya provocado el fuego lo pillen, ya que le gusta tanto el fuego", explican. Sin embargo, el origen del fuego parece ser una autocaravana que salió ardiendo en un camping cercano.

El fuerte viento de levante que soplaba en la zona y el cambio de dirección de este han complicado las labores de extinción.

Varias urbanizaciones se vieron afectadas y muchos establecimientos turísticos cercanos tuvieron que ser desalojados. Además, se desplegó la fase de emergencia en situación operativa 1.

Desalojo de la zona

Las autoridades evacuaron a 1.500 personas, de las cuales 94 fueron realojadas en el polideportivo La Marina de Tarifa y en el albergue de Inturjoven.

En la tarde del 6 de agosto, Sanz autorizó la vuelta de los desalojados a sus viviendas y confirmó "la deshabilitación de la fase de emergencia en situación operativa 1, pasando a fase de preemergencia en situación 0".

Además, se evacuaron más de 5.000 vehículos en medio de momentos de "alta tensión", tal como relató el propio Sanz. Las llamas hicieron que alrededor de 1.500 personas fueran desalojadas, sin embargo, ya han podido volver a sus casas.

El incendio obligó también al desalojo de hoteles como Punta Sur, La Torre, Tres Mares, Copacabana o Dulce Nombre, así como de chiringuitos como El Tumbao y Tangana.

El equipo desplegado

"La situación que se vivió fue de gran complejidad y de mucha peligrosidad durante un periodo de tiempo, pero gracias al buen trabajo de los Cuerpos de Seguridad, de Guardia Civil, de Policía Local, de bomberos e Infoca, se logró dejar expedita la carretera en tiempo récord", informa Sanz.

Según ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de redes sociales, es importante mantener "máxima prudencia hasta la extinción final del fuego".