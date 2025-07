La carne que conquista a Morante, Sergio Ramos y otros famosos está en Sevilla: "Aquí comen 4 y no llega a 100 euros"

El torero Morante de la Puebla y su familia han comido esta semana en la Bodega Aljarafe, cerca de Sevilla. No es el único famoso al que le gusta la carne de este lugar. Han pasado por allí desde Sergio Ramos a Quevedo o Saiko.

Según el dueño de la bodega, Antonio Vázquez, su éxito entre los más conocidos está en el trato que ofrece a los clientes. Asegura que crean un ambiente de "cercanía y confianza". "Lo que les gusta a los clientes es que tienen la confianza de decir 'esto no me gusta', no es un ambiente frío", asegura.

Vázquez asegura que en su restaurante pueden comer desde familias hasta rostros conocidos. "Yo siempre digo que aquí puede comer una familia de 4 personas y la cuenta no llega a 100 euros. Si quieren pedir más bebidas o platos un poco más caros, ya aumenta", comenta.

Aunque todos los platos giran en torno a la carne, hay varios que se llevan el protagonismo. "Uno de ellos es la presa ibérica, pero el paladar es el que manda, cada cliente tiene un plato que le gusta más. Toda la carne es de calidad", asegura Antonio.

A solo diez minutos de la capital hispalense, Bodega Aljarafe se ha convertido para los famosos en un lugar de confianza para los amantes de la carne. El restaurante lo gestiona Antonio Vázquez, que tomó el relevo de su padre en la antigua Bodega Vázquez Gaviño.

Antonio recuerda los primeros años como una etapa de lucha. "Como todos los comienzos, son complicados y difíciles. Mi padre siempre ha dicho: 'o te comes la mierda de joven o de mayor'", explica Vázquez.

Confianza y cercanía

Entre los famosos que han pasado por Bodega Aljarafe, destacan Sergio Ramos, Quevedo, del que confiesa que es amigo, o Joaquín Sánchez, jugador de fútbol que militó años en el Betis.

De ellos, Antonio destaca que "algunos se gastan incluso 500 euros, pero muchas veces prefieren carnes más baratas. Como he dicho antes, el paladar es el que manda".

Una de las razones del éxito en el restaurante reside en que Antonio trata a todos sus clientes de una forma personalizada, lo aprendió en casa. "Mi padre me dijo hace 29 años que cuando una persona viene a comer a casa, tienes que servirles cosas que sean mejores que en su casa", cuenta.

El mayor deseo de Antonio de cara al futuro es que su hijo recoja algún día el testigo del negocio. El sueño de Antonio es que su hijo, de 6 años, con el que solo puede estar tres días al mes, un día le diga: "quiero trabajar con mi papá, quiero hacer algo diferente con lo que tú has creado, al igual que tú hiciste con el abuelo".