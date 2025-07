Llega a Disneyland París uno de los cánticos de Vírgenes más famosos de Sevilla: "Entendió la vibra"

Disneyland París es uno de los destinos favoritos tanto para pequeños como para mayores. No son pocos los sevillanos que deciden viajar hasta el afamado parque de atracciones para sentirse dentro de una de las películas de su infancia.

Ahora, uno de los cánticos de Vírgenes más virales de Sevilla ha acaparado toda la atención en este área temática. Se trata de las letras que los vecinos del municipio sevillano de Cantillana le cantan a la Virgen de la Asunción. Una de las favoritas del pueblo.

Concretamente, el cántico dice "y guapa, y guapa, y reina, y reina" y es uno de los más sonados en el municipio durante las fiestas de la Virgen de la Asunción, la patrona del municipio y que se celebra cada 15 de agosto. Y es que si por algo es conocida la localidad sevillana es por la devoción que los vecinos le tienen a sus dos imágenes.

Ahora, el cántico ha llegado hasta uno de los lugares más famosos de Europa, el parque de atracciones Disneyland París. Concretamente, ha sido la Reina de Corazones quien ha entonado este himno.

Si bien es verdad que quienes animan a la Reina de Corazones a cantar lo hacen en inglés diciendo "and queen, and queen, and queen", Nina de la Fuente, la intérprete, se arranca a cantarla en español.

Billie Eilish o Emilia Mernes

Aunque este personaje es la malvada de la afamada película Alicia en el País de las Maravillas y es conocida por andar cortando cabezas, con este gesto ha sacado más de una sonrisa. Tanto los allí presentes como los usuarios de TikTok han celebrado que la actriz se haya sumado a este fenómeno.

Y es que desde hace unos meses, esta especie de himno se escucha en muchos rincones que nada tienen que ver con el municipio sevillano. Cantantes como Billie Eilish o Emilia Mernes han recibido este halago por parte de los asistentes a alguno de sus conciertos.

No obstante, aunque las reacciones son parecidas, ninguna de las dos artistas sabía a qué se refería realmente el público. Sin embargo, tanto Eilish como Mernes agradecieron al público los elogios.

Viral en redes sociales

En cuanto al vídeo protagonizado por la Reina de Corazones entonando el "y guapa y reina" este no ha tardado en hacerse viral. Concretamente, cuenta con más de tres millones y medio de visualizaciones y casi 1.000 comentarios.

Algunos de los usuarios que no han dudado en mostrar su agrado con la acción de Nina de la Fuente señalan que "entendió completamente la vibra". Por otra parte hay quienes tiran de humor y señalan que "en realidad lo que quería era perrear".

No es la única villana Disney a la que le han cantado el que ya es uno de los himnos más famosos de Sevilla. La Reina Grimhilde, más conocida como la bruja de Blancanieves, también ha protagonizado un vídeo en el que la banda sonora es el cántico de la Virgen de la Asunción.