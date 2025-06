El emocionante cambio de look que ha hecho Víctor del Valle, el peluquero sevillano de los famosos: "Estará muy orgullosa"

Collage del peluquero Víctor del Valle y el emocionante cambio de look. E.E. Sevilla

El peluquero Víctor del Valle se ha consagrado como uno de los genios del peine y las tijeras en Sevilla. Este catalán afincado en Sevilla es conocido por ser el artífice de cambios de look verdaderamente espectaculares.

Todo el mundo quiere pasar por sus manos. Y los famosos también. Infinidad de caras conocidas han visitado en alguna ocasión el salón ubicado en el número 25 de la avenida José Laguillo. Sin embargo, cada vez son más los que se acercan a esta emblemática peluquería para cumplir promesas.

Es el caso de uno de los últimos clientes que Víctor ha atendido. Concretamente, ha sido un chico sevillano que ha ido por un motivo de lo más especial: donar su larga melena.

La razón de este acto cargado de amor y emoción es que la tía de este pequeño falleció de cáncer. Ahora, el mismo ha querido recordarla con esta aplaudida acción. "Prometí que, cuando tuviese el largo suficiente, donaría el pelo". Dicho y hecho.

Acompañado por su madre y su prima -la hija de la fallecida-, el protagonista del vídeo dio a todos una lección de humanidad. Su larga melena pasó de llegarle varios centímetros por debajo del hombro a ser uno de los peinados estrella entre los chicos.

La nueva imagen

Concretamente, el joven apostó por un look corto con degradado y flequillo relativamente largo. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y no resulta nada difícil dar con uno que celebre el emotivo gesto.

"Lo importante que es la educación de unos buenos padres. Felicidades"; "Este niño será un gran hombre. Tan guapo por dentro como por fuera" o "Niños con valores, niños comprometidos. Buen futuro", son algunos de los comentarios que han inundado las redes.

El artífice del cambio de look que ha emocionado a media Sevilla tampoco se ha quedado corto en halagos hacia el chico. "Tu tía, allá donde esté, seguro que te lo va a agradecer", ha destacado Víctor del Valle.

Además, el peluquero ha defendido que Ana -así es como se llama la tía- no es la única que le va a dar las gracias. También lo harán "todas las mujeres a las que va a ayudar" con los centímetros de pelo donados.

Una fama merecida

Katrina, la hija de Ana, no se quiso perder el cambio de look de su primo con motivo especial incluido. "Tita estaría súper orgullosa de ti, lo sabes ¿no?", le confesaba, visiblemente emocionada, al protagonista.

El de este joven no es el único peinado emocionante que ha hecho el afamado Víctor del Valle. Si por algo se caracterizan los trabajos de este artista del cabello es por darle una nueva vida a sus clientes.

No son pocas las mujeres que visitan su peluquería y que claman un nuevo look. Finalmente, Víctor consigue sacarle una sonrisa -y alguna que otra lágrima- a todas ellas.

La lista de espera para pasar por este emblemático salón de belleza no se caracteriza por ser precisamente corta. En una entrevista a este periódico, Del Valle aseguraba que podía llegar a ser "de cuatro meses". No obstante, cada cambio confirma que la espera merece la pena.