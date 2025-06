Los refranes e insultos andaluces que sorprenden a los estadounidenses: "Esta es la primera palabrota que aprendí"

Si por algo se le conoce a los españoles en el resto del mundo es por su manera de hablar. Los ibéricos son bastante dados a incluir insultos, palabras malsonantes y refranes en cualquier frase que salga de sus bocas.

Esta forma de expresarse se acentúa en la comunidad del sur del país. Andalucía es conocida por la sorna de sus habitantes -sin olvidar el carisma y el buen recibimiento que los andaluces regalan a todo el que viene-.

Por ese motivo, al igual que hacen los españoles cuando viajan a otro país, los extranjeros que visitan la comunidad andaluza aprenden nada más pisar su suelo los insultos que más se utilizan en ella.

Sophie Gray, una influencer norteamericana que vive en Sevilla y que tiene claro cuál fue la palabra malsonante que memorizó primero. Y sí, es la que todo lector está pensando: coño.

"Fue la primera palabra de este estilo que aprendí", confiesa en una entrevista en televisión que no ha tardado en viralizarse en la famosa red TikTok.

Estadounidense con acento andaluz

La estadounidense, con marcado acento andaluz, confiesa que una de las frases hechas que más le sorprendió y que le parece "superfuerte" es el famoso refrán 'Rubia de bote, chocho morenote'.

"Al principio me quedé como ¿qué? La palabra que no entendía era 'bote', el resto sí sabía que era", declara. No obstante, Sophie, afirma que más allá de esta frase le encanta 'Por si las moscas'.

La razón de ello es que le resulta curioso que sean estos insectos los protagonistas del refrán. "Me resulta supercute, pero a la vez es como ¿por qué tienen que ser moscas?", afirmaba en la entrevista dirigida por Thais Villas.

La palabra más repetida

Los españoles somos unos expertos en incluir cualquier palabra malsonante o insulto en nuestro día a día. La realidad es que esto no se hace con mala intención ni desprestigia a quienes la usan, sino todo lo contrario.

En cuanto se pregunta cuál es la palabra malsonante más repetida, los españoles -y esta americana- lo tienen claro. Sophie Gray reta a la entrevistadora, a que adivine cuál es el insulto que antes marcó en su vocabulario y, sin dudarlo un segundo, Thais acierta.

"Coño, sin lugar a dudas, fue la primera que aprendí", destaca la americana. Además, la influencer afirma sorprendida que "los españoles meten la palabra coño en todas las frases, es una cosa increíble".

Un repertorio de refranes

Rubia de bote, chocho morenote; por si las moscas y coño son las frases hechas y palabras malsonantes que la extranjera destaca. Sin embargo, hay muchas otras en el repertorio andaluz que no se quedan atrás.

'Quien fue a Sevilla perdió su silla' es uno de los incondicionales en el refranero de Andalucía. Al igual que 'quien tiene boca se equivoca' y 'A quien madruga, Dios le ayuda'.

Todos estos se han convertido en algunos de los clásicos del día a día de los andaluces. Y es que todo amante del acento sevillano y en general el andaluz adora soltar en más de una ocasión alguna perla.