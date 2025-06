Los hermanos de la Macarena, contundentes sobre la restauración de la Virgen: "El daño ocasionado es irreparable"

La reciente restauración que ha sufrido la Virgen de la Macarena está trayendo cola en la capital hispalense. Tanto es así que Sevilla ha despertado en la jornada de este martes con la noticia de la dimisión del mayordomo y el prioste de la Hermandad.

No es de extrañar esta decisión, ya que las opiniones de los fieles han sido contundentes. "El daño ocasionado es irreparable", comentaba a EL ESPAÑOL una hermana en la tarde del pasado lunes, momento en el que los devotos se dieron cita frente a la Basílica para exigir explicaciones.

En esta misma línea, la Junta de Gobierno de la hermandad de la Macarena ha pedido "perdón" a todos sus hermanos por el "daño moral y devocional que haya podido provocarles".

En la protesta que tuvo lugar en la tarde del lunes, algunas personas allí congregadas firmaron con rotundidad que "sinceramente, esta no es la Virgen, es una copia barata que han hecho".

"La Virgen te transmite una cosa con su mirada y esta no lo transmite. Aquí la Junta tiene que dimitir, sobre todo el Hermano Mayor", decía una de las fieles con el ánimo ligeramente alterado.

"Yo no sé lo que le ha pasado, pero esta no es mi Virgen", apelaba otra sevillana visiblemente afectada. "Siempre que la restauran, algo cambia, pero otra cosa es que cambien los ojos de la virgen".

Una hermana algo más joven comentaba que "es una falta de respeto a la imagen de la Virgen y a la devoción que tenemos todos".

Y es que, más allá del dolor de los fieles por la restauración de la Virgen y su consecuente cambio de imagen, las teorías se han disparado. "Una ya no sabe qué pensar. Te pones a comparar mil fotos y piensas que puede ser verdad o no", en relación a la teoría que está circulando sobre que la imagen es otra diferente a la que acostumbran a ver.

Alcance internacional

Tal ha sido el alcance de la situación, que The Times se ha hecho eco en la noticia con el siguiente titular: 'Catholics in Seville were reduced to tears after a makeover that gave the 17th-century Virgin of the Macarena statue extra-long eyelashes'.

Es decir: 'Los católicos de Sevilla se emocionaron hasta las lágrimas después de un cambio de imagen que le dio a la estatua de la Virgen de la Macarena del siglo XVII pestañas extra largas'.

En la pieza periodística de esta cabecera mundialmente conocida se podía leer: Virgin Mary given ‘plastic surgery’ look in botched restoration (La Virgen María recibe un aspecto de “cirugía plástica” en una restauración fallida).

Supervisión técnica

Ante la polémica generada y el alcance que ha tenido, tras hacer un análisis de la intervención realizada, la Junta de Gobierno de la Hermandad se ha puesto en manos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) para que realice la supervisión técnica en las futuras actuaciones.

Después de este proceso la responsabilidad caerá sobre un Cabildo General Extraordinario para tomar decisiones sobre las medidas a adoptar en función de los resultados.