⁠La famosa tapa de Sevilla que protagonizó el concierto de Emilia Mernes: “No me voy sin probarlo”

La cantante Emilia Mernes hizo temblar la Plaza de España el pasado viernes en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Entre gritos, aplausos y coros del público, la argentina dejó una frase que va a quedar en el recuerdo de todos sus aficionados. A la pregunta de qué comida típica de la ciudad no podía perderse, el público de la cantante lo tenía claro.

"No me iré de Sevilla sin probar un piripi". Esta fue la frase estrella y que marcó el inicio del concierto del viernes en la Plaza de España. Y es que los fans de Emilia lo tenían claro, el montadito más famoso de toda Sevilla no podía faltar en la cena de la argentina.

No es la primera vez que este bocado acapara la atención de los famosos. Infinidad de rostros conocidos no han dudado en ir a la emblemática Bodeguita de Antonio Romero y, posteriormente, subir una publicación a sus redes sociales en la que el protagonista es el famoso montadito.

Aunque hay otras tabernas que ofrecen la misma receta, parece ser que ninguna como la emblemática Bodeguita. La fama del piripi es tal que en muchas ocasiones es casi imposible coger mesa en la afamada taberna.

En hora punta y fin de semana, los tres establecimientos que tiene repartidos la empresa por el barrio del Arenal están de bote en bote y en ninguna mesa faltan los conocidos montaditos. Emilia Mernes no es la única cara conocida que se ha fijado en los famosos mini bocadillos.

El favorito de las famosas

Otros personalidades se han hecho eco de lo espectaculares que están los piripis. La influencer Marta Lozano también ha compartido alguna que otra vez la tapa en sus historias de Instagram. Al igual que la nieta del rey emérito, Victoria Federica, que además es una enamorada de Sevilla, su cultura y su fiesta.

La receta del piripi es muy fácil de hacer y apenas se necesitan ingredientes. Concretamente con lo único que hay que hacerse es con lomo, bacon, tomate -aunque muchos detractores de las verduras optan por omitirlo-, salsa ali olí y, como no, pan.

Así se hace

Una vez que se tiene la lista completa de ingredientes, lo único que hay que hacer es ir superponiéndolos todos como un montadito más. Aunque cabe destacar que para que el resultado sea más espectacular aún, no viene nada mal calentarlo para que el pan quede crujiente.

Aunque quedó claro que Emilia Mernes no se iría de Sevilla sin llevarse un piripi a la boca, hay muchas otras tapas de la gastronomía hispalense que también son obligatorias si se visita la ciudad.

Los sevillanos lo tienen claro. La carrillada, el solomillo al whisky, las zanahorias o patatas aliñadas son un must en las comandas de la ciudad. Al pasear por cualquier calle de la capital, en muy pocas mesas faltan algunas de estas opciones.