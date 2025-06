El extravagante conjunto con el que ha ido Rocío Osorno al Rocío: pantalones pitillos, flecos y estampado a rayas

La madrugada de este lunes ha tenido lugar uno de los momentos más especiales del año. Se ha producido el famoso salto de la reja, con el que la Virgen del Rocío ha salido a procesionar llevada por centenares de almonteños.

Con este episodio, y a falta del camino de vuelta, se pone punto y final a la romería del Rocío 2025. La fiesta ha dejado estampas para el recuerdo y un reguero de famosos pululando por la aldea. Una de ellas ha sido la influencer y empresaria sevillana Rocío Osorno, quien ha sorprendido en las redes con uno de los conjuntos que ha elegido.

Para deslumbrar en el camino, la hispalense ha optado por un extravagante set tres piezas con pantalones pitillos, flecos y estampado de rayas. Un más es menos en toda regla con el que Rocío no ha dejado indiferente a nadie.

Durante la romería, los pinares se llenan de color, música y gente. Las mujeres se atavían con sus mejores galas pero sin dejar de lado la comodidad. Las batas rocieras son un must -casi una obligación- en las arenas del camino.

La razón de que esta sea la opción perfecta es que es cómoda, no da apenas calor y sienta de maravilla. No obstante, hay quienes se decantan por opciones más originales a la vez que llamativas, como ha sido el caso de Rocío Osorno.

Al estilo Rocío Peralta

Se trata de un tres piezas que con el que la influencer sorprendió el pasado miércoles. Concretamente, el conjunto estaba compuesto por un pantalón pitillo de tiro alto, un chalequillo sin mangas, abierto y corte a la cintura y top blanco como base. Tanto prenda inferior como la superior están confeccionadas con una espectacular tela a rayas azules y blancas.

Rocío Osorno, tal vez inspirándose en su compañera de profesión, la diseñadora Rocío Peralta, optó por ponerse dos claveles rojos en la cabeza. Uno en la parte delantera y otro justo detrás junto al inicio de la coleta. Esta elección recuerda al desfile con el que Peralta presentó su nueva colección de trajes de flamenca.

La apuesta, arriesgada y espectacular a partes iguales, ha hecho que decenas de seguidores se pronuncien en la red social de la creadora de contenidos. Aunque a la gran mayoría le ha parecido un vestuario ideal y apropiado para la ocasión, hay quienes no lo ven con los mismos ojos.

"Pues no estás guapa. No quites la tradición del traje de volantes, eso no está bien", comentaba una de las seguidoras de la sevillana. "Nada como una falda", defendía otra usuaria en los comentarios de la publicación.

Los otros modelitos de Rocío Osorno

Rocío hace gala del estilazo que tiene en cada acto al que va y el Rocío 2025 no iba a ser una excepción. La diseñadora también pisó las arenas del camino con un conjunto de falda burdeos y entubada con volantes a media pierna y un top blanco y ceñido. A falta de recogido, Rocío optó por un sombrero marrón.

Para el segundo día, la diseñadora se enfundó un vestido de tirantes y corte a la cadera en tonos marrones con lunares negros. Esta vez, los complementos fueron un cinturón negro ancho y con hebilla dorada -una tendencia en toda regla-, un fular en tonos ocres, azules, morados y rojos y un chalequillo negro.

Está claro que Rocío Osorno es una fenómena en lo suyo y, una vez, lo ha demostrado durante la romería del Rocío. Dejando atrás las tradicionales batas, la creadora de contenidos apuesta por darle un toque actual -e incluso extravagante- a todas sus propuestas para el camino.