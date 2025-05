Así es la vida de Julián Contreras Jr: de ser un habitual en los platós de televisión a convertirse en coach emocional

La vida de Julián Contreras Jr ha estado marcada por la fama, los platós de televisión y las broncas con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. El hijo pequeño de Carmina Ordóñez y Julián Contreras ha estado en el foco mediático desde bien temprano.

No obstante, el que fuera una habitual de los programas televisivos lleva un tiempo desaparecido. Ahora, el sevillano se dedica a algo que nada tiene que ver con las tertulias que tantos dolores de cabeza -e ingresos- le han generado.

El hermano menor de dos de los toreros más famosos de España enfoca su vida profesional en ejercer de coach y orador, tal y como señala él mismo en su cuenta de Instagram. Además de estas dos ocupaciones, Julián Contreras Jr ha escrito un libro y ha lanzado su propio canal de Twitch y YouTube.

En su obra, Artesanales, el protagonista descubre cuáles son los sentimientos que caben en siete días. Asimismo, la sinopsis del libro destaca la figura del dios Eros -del amor, la atracción sexual y la fertilidad-, al cual cataloga de "imprescindible".

Tal y como el hijo de Carmina Ordóñez muestra en sus redes sociales, opinar sobre temas de actualidad es otra de sus pasiones. A través de la plataforma digital, Twitch, Contreras habla de la polémica que rodea a Frank Cuesta, la que salpicó a Sofía Gascón o la figura de Alvise Pérez.

Un momento difícil

En sus vídeos -también publicados en su cuenta de Instagram- Contreras aparece sobre un fondo negro decorado con neones de un murciélago, un dinosaurio o un gato y sentado en la típica silla que usan los conocidos como youtubers.

Al contrario de lo que acostumbraba el vástago de Carmina Ordóñez, Julián Contreras se ha alejado de los platós de televisión y el foco mediático. A principios del pasado año, el ahora creador de contenidos pasaba por uno de los momentos más complicados de su vida. A la enfermedad de su padre se le unía una agitada mudanza Madrid-Cuenca y, posteriormente, Cuenca-Córdoba y un altercado judicial con su excasera.

Sin embargo, ahora vive tranquilo en la ciudad de la Mezquita más famosa de España apartado de toda cámara de televisión. Y es que Contreras estuvo muy ligado a los programas televisivos en los que no dudaba en contar su vida privada y la relación que tenía con sus hermanos Cayetano y Francisco Rivera. Actualmente parece ser que las aguas se han calmado.

"420 cartas de despedida"

Hace casi un año, Julián relataba en el programa Y ahora Sonsóles los duros momentos por los que había pasado. "Estoy padeciendo que todo lo que hago es malo, es negativo. En vez de decir que Julián se reinventa y buscar nuevos formas... Yo no busco titulares amables, yo busco que no se mienta. Todo lo que se dice de mí me complica mucho estar en la calle. Las miradas, las reacciones...", explicó.

Asimismo, recordó la depresión que atravesó y que, tal y como señaló, casi lo lleva. "Escribí 420 cartas de despedida. Eso es sólo un gesto físico: yo vivía pensando en que no tenía que vivir", lamentó el sevillano. Pasada la tormenta, Julián Contreras se encuentra en uno de sus mejores momentos vitales.