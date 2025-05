El rincón favorito de las Padilla: una de las mejores playas de Cádiz con un significado muy especial

Paz Padilla y su hija Anna Ferrer son dos de las caras más queridas de España. Mientras que la primera se hizo conocida gracias a la televisión, la segunda ha conseguido formar una gran comunidad de seguidores en redes sociales. Madre e hija están muy unidas tanto en lo personal como en lo profesional.

Una de las razones del fuerte vínculo de las dos gaditanas es su rincón favorito. Y es que las dos pasan gran parte del verano en una de las mejores playas de Cádiz y que tiene un significado muy especial.

Zahara de los Atunes es un verdadero paraíso, se trata de una extensa playa de arena blanca y aguas cristalinas que, año tras año, acoge a miles de turistas. Este enclave de la Costa de la Luz es mucho más que una playa para Paz y Anna, también es su lugar de refugio y trabajo.

El pasado mes de octubre, el hermano de la televisiva falleció de manera inesperada. Luis, de 57 años, era amante de la música y la buena de vida, de ahí que regentase el chiringuito El Trompeta, situado en la playa gaditana. Ahora, Paz Padilla y Anna Ferrer le han dado una segunda vida al local.

Desde que abriese sus puertas el pasado 12 de abril con una multitudinaria inauguración a la que no faltaron familia y amigos de las dos empresarias, el establecimiento no ha parado de recibir gente, y no es para menos.

Un chiringuito 'premium'

Ubicado en uno de los rincones más espectaculares de toda la provincia, cada verano es testigo de mágicos atardeceres que atraen a miles de fanáticos de la playa y la tranquilidad.

Además, el mejor ambiente y sintonía marcan el ritmo del chiringuito. Ahora, con las Padilla al mando, el aspecto del establecimiento es mucho más sofisticado. El bar ha pasado de ser un chiringuito corriente a tener una estética chill out.

El Trompeta no es el único lazo de unión de madre e hija tienen con Zahara de los Atunes, también lo es No ni ná, la tienda de moda y complementos que ambas lideran desde hace ya más de seis años. La misma se trata de un espacio en el que la moda y la esencia del pueblo gaditano se fusionan.

Desde que las Padilla inauguraron este establecimiento en 2019, la firma no ha parado de crecer. Su último éxito va de la mano de la marca de gafas Mò, con la que han hecho una colaboración.

La gastronomía como seña

Además, cabe destacar que madre e hija plasman las señas de identidad de Zahara en todas sus creaciones, y es que el logo de la tienda es una raspia -la forma coloquial de llamar a la espina del pescado-, haciendo alusión a la gastronomía gaditana y a la importancia que tiene el atún rojo en esta zona de la provincia.

La playa de Zahara de los Atunes es una de las más icónicas de Cádiz. Cientos de famosos la eligen para pasar sus vacaciones de verano y desconectar del ajetreo de la vida cotidiana. Sin embargo, está claro que Paz Padilla y Anna Ferrer tienen un vínculo más especial con el enclave.