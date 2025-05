El diminuto pueblo de Sevilla que sirve como alternativa perfecta a la Feria de Abril y que tiene playa y montaña

La Feria de Sevilla trae consigo seis jornadas repletas de diversión, baile y rebujito. Sin embargo, no a todo el mundo le gusta pasar la semana completa en el Real. Por ello, muchos sevillanos cogen el coche y se escapan a la playa o a algún pueblo cercano. Es el caso de San Nicolás del Puerto, la alternativa perfecta a la Feria de Abril y que tiene playa y montaña.

Esta localidad se encuentra a tan solo una hora y media de la capital, por lo que la distancia y el tiempo ante el volante no es excusa para no disfrutarlo. El municipio, aunque es pequeño, goza de una gran variedad de actividades con las que aprovechar al máximo los días de descanso.

Cada año, miles de sevillanos abandonan el Real rumbo a destinos que tienen al mar como protagonista. No obstante, a muchos vecinos de la Giralda se les olvida otros lugares ubicados en el interior de la provincia y en los que el disfrute, la diversión y tranquilidad están asegurados.

San Nicolás del Puerto es uno de ellos. Situado en pleno Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, se caracteriza por acoger lugares de estampa y destinados a todos los públicos. Quienes prefieren la montaña están de enhorabuena, al igual que quienes son más de playa.

Y es que esta localidad de la provincia de Sevilla disfruta del parque natural -repleto de senderos en los que pasar el día- pero también de una playa fluvial que viene estupendamente para refrescarse durante las tórridas jornadas de verano.

Multitud de servicios

Las aguas cristalinas del río Galindón son las encargadas de aliviar el calor a todos sus visitantes. Esta playa artificial cuenta con unos 350 metros de largo y 40 de ancho. Además, la misma dispone de escaleras para acceder al baño e infinidad de servicios pensados para los bañistas.

Concretamente, durante la temporada -desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre- ofrece accesos destinados a personas con discapacidad, aseo y merenderos. Asimismo, brinda una zona azul con la que se verá facilitada la, muchas veces complicada, labor de aparcar.

Por si poder refrescarse en Sevilla durante los meses de verano sin ningún tipo de aire acondicionado fuera poco, la playa de San Nicolás del Puerto cuenta con unas vistas impresionantes. Y es que se ubica justo debajo del puente romano. Se trata de una estructura con muchos años de historia y que aporta a esta diminuta aldea un aire muy pintoresco.

Senderos y maravillas naturales

Aunque la temporada no comenzará hasta el próximo 15 de junio, las aguas fluviales son perfectas para atemperar el ambiente del municipio hasta que la playa se abra al público. Por lo que el hecho de que esta esté actualmente cerrada no es excusa para no decantarse por el municipio.

Este pequeño pueblo sevillano cuenta con tan solo 600 habitantes, sin embargo, cada año lo visitan miles de personas que quieren disfrutar de los senderos que ofrece. Y es que el hecho de que el municipio se ubique en plena Sierra Morena hace que en él se encuentren maravillas naturales como las cascadas de San Nicolás del Puerto, en las que nace el río Huéscar.

Además, los amantes del senderismo podrán disfrutar de rutas como la de la famosa Vía Verde, la del Cerro del Hierro o la ruta Triangular de las Dehesas. Por todos estos motivos, San Nicolás del Puerto se alza como la alternativa perfecta para aquellos sevillanos que prefieren pasar la Feria de Abril lejos del albero y los farolillos.