Gambas frescas como recién cogidas: este es el bar escondido de Sevilla en el que comer el pescado más fresco de la ciudad

Las gambas más frescas de Sevilla se encuentran en la zona norte, junto al Parque Miraflores. Cervecería Karakol, en Pino Montano, es uno de esos bares que mantienen la pureza de barrio. Que nadie se deje engañar por su nombre, porque además de servir unos riquísimos caracoles, otro de su plato estrella son las gambas y el pescaito frito.

Aunque la temporada óptima para comer gambas es entre octubre y noviembre, lo cierto es que en Sevilla se popularizan en sus comandas con la llegada del calor, cuando la gente sale a la calle y quiere acompañar la cerveza con un aperitivo fresco y ligero.

Por descontado, comer un plato de gambas en un chiringuito de Huelva es el mejor plan que puede encartarse cualquier fin de semana, pero para aquellos que no puedan alejarse de la ciudad por motivos laborales o familiares, probar un plato de gambas en Cervecería Karakol no discernirá en nada de hacerlo en la playa, salvo que no hay vistas al mar.

Las gambas son un alimento muy valorado en la gastronomía mediterránea, no solo por su sabor delicado, sino también por su alto valor nutricional.

Este marisco es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la regeneración celular y el mantenimiento de la masa muscular, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para deportistas como para dietas equilibradas.

Además, las gambas contienen muy pocas calorías y grasas, por lo que se adaptan perfectamente a planes alimenticios enfocados en el control de peso. Son también una fuente destacada de minerales como el yodo, que favorece el correcto funcionamiento de la glándula tiroides, así como de fósforo, hierro, zinc y magnesio, fundamentales para el sistema inmunológico, la salud ósea y el metabolismo energético.

A nivel vitamínico, destacan por su contenido en vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y el buen estado del sistema nervioso, y en vitamina E, un antioxidante natural que combate el envejecimiento celular.

También aportan astaxantina, un pigmento con potentes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Otras opciones

Otro manjar del mar que ofrece este establecimiento es el pescaito frito. Y nada de frituras pesadas que se repiten en el estómago: el pescado parece recién frito con una ligera capa de aceite. Tanto es así que es fácil partir los chocos solo con el tenedor.

Encontrar pescado frito de calidad por Sevilla no es una tarea tan sencilla como pudiera parecer, por lo que los amantes de los boquerones, los chocos, las puntillitas o los calamares fritos tienen una cita que no pueden dejar pasar en Cervecería Karakol.

Por supuesto, el plato que da nombre al establecimiento también es de las opciones más demandadas del lugar. Más en época primaveral, momento en el que la temporada de caracoles alcanza su punto álgido y los sevillanos comienzan una batalla ardua por encontrar el mejor espacio de la ciudad para probarlos.

Nada de estas posibilidades tendrían sentido si no estuvieran acompañadas de una buena cerveza fría, algo garantizado en este espacio de Pino Montano.