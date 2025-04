Esta es la azotea más secreta de Sevilla para tomar una copa: está en el corazón de la ciudad y tiene precios asequibles

Con la llegada del buen tiempo, no hay sevillano que se precie que no se eche a la calle. Y es natural. Sevilla en primavera se convierte en la mejor ciudad del mundo para vivir. Los sevillanos no tienen pruebas, pero tampoco dudas.

La primavera invita a los vecinos de la localidad a tomar las calles y las terrazas. Comienza, por tanto, una guerra sin cuartel para los sevillanos, que se apresuran a salir a la calle para no quedarse sin mesa en el bar o local de moda. Para los que llegan tarde, la terraza del Hotel Patio Andaluz es la solución.

Sea como sea, entre los turistas y los autóctonos, llega un momento en la temporada en la que sentarse en un local para tomar una copa es imposible a menos que se tenga reserva. No obstante, la ciudad aún se guarda algún as detrás de la manga y oculta lugares de lo más confortables y asequibles.

Existe una terraza en Sevilla que es prácticamente desconocida para los ciudadanos. Se encuentra, como muchas de ellas, en la azotea de un hotel, y, pese a que es un establecimiento que suele acoger a lo largo de todo el año mucho turismo, suele pasar desapercibido para los sevillanos.

Este enclave se esconde en la Alameda de Hércules. A la vista de todo el mundo. Desde la calle se aprecia como un pequeño establecimiento ubicado entre las calles Peral y Relator, en plena plaza. Sin embargo, una vez dentro, el espacio no solo es profundo, sino también realmente original y bonito.

Se trata del Hotel Patio Andaluz. Además de una arquitectura propiamente andaluza, como su nombre bien indica, en su tercera planta esconde uno de los rincones más acogedores y encantadores de la Alameda.

Esta terraza, que no suele estar muy concurrida, no solo presenta una estética acogedora con algunas mesas, taburetes y sofás, sino que tiene una carta de cócteles y de copas que nada tiene que envidiar a las terrazas más famosas de Sevilla. Además, por menor precio.

Acostumbrados como están los sevillanos a que los locales de copas presenten precios más elevados de lo normal, este rincón mantiene la calidad de unos excelentes baristas con unos precios asequibles que se alejan de la inflación de precios de otros locales de moda.

Cosmopolitan, margaritas, piña colada o caipirinha son solo algunos de los cócteles que ofrecen en su carta. Todos ellos creados con esmero.

En esta terraza no solo se puede disfrutar de una copa, sino que su gama de tartas es amplia, por lo que también es un lugar ideal para merendar un día por Sevilla. Es muy difícil resistirse a ellas, ya que están expuestas con exquisito gusto en las vitrinas de la barra.

Por todo ello, la terraza del Hotel Patio Andaluz es un lugar idóneo para salir del ajetreo que acostumbra a empujar la ciudad de Sevilla, ya que en lo alto de su planta tercera solo reina el silencio y las copas de los álamos. También la cumbre de las famosas columnas que dan nombre a la plaza.