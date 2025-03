Llueve y hace frío pero ha llegado a Zara la falda que arrasa en Sevilla: la prenda viral para combatir al mal tiempo

En los últimos días, Sevilla ha experimentado un clima inusualmente frío y lluvioso para la temporada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado sobre la llegada de varias borrascas que han afectado la región, siendo la más reciente la borrasca Konrad. Estas condiciones han generado cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas, con temperaturas mínimas descendiendo al final del día y máximas que se mantienen estables o en ligero ascenso.

Este clima ha generado en muchos sevillanos un anhelo por la llegada de la primavera, deseando días más soleados y temperaturas más agradables. En consecuencia, si te quieres ir preparando para los días de primavera en Sevilla, hay una prenda que ha sacado Zara que no puedes dejar de tener en tu armario.

Se trata de una falda moderna y de moda que es todo lo que necesitamos para levantarnos el ánimo, aunque sea un poco: la mejor compañera durante toda la primavera para hacer los mejores looks por 39,95 euros.

Falda midi capa con cinturón. Ref: 1971/052/756 Zara.

Las faldas midi son una de las grandes tendencias de esta primavera, combinando elegancia y comodidad de forma perfecta. Con una longitud que llega a la mitad de la pierna, justo entre la rodilla y el tobillo, las faldas midi ofrecen versatilidad para todo tipo de ocasiones, desde looks casuales hasta más formales.

En consecuencia, esta falda de Zara con tiro alto, con pliegues delanteros y un cinturón incorporado es la opción perfecta para los días más cálidos con la llegada de la primavera.

Outfit con falda midi de pliegues. Zara

Una falda midi con pliegues y cinturón incorporado como esta es una prenda muy versátil y elegante, ideal para crear looks sofisticados y a la vez cómodo. Se puede combinar con un blusa o camisa ajustada, metida por dentro de la falda, puede resaltar la cintura y darle un toque más estructurado al look. Puedes optar por una blusa de seda o lino para un estilo más elegante o una blusa de algodón para un look más casual.

También con top de tirantes o cropped para un look más relajado y primaveral, puedes combinar la falda con un top de tirantes o una camiseta cropped. Esto le da un aire más fresco y juvenil, especialmente si eliges un top en un color que contraste con el de la falda.

Si el clima aún es fresco, un suéter o jersey ligero en tonos neutros (como gris, blanco o beige) es perfecto para combinar con la falda midi. Deja que el cinturón se vea y combina con zapatos de tacón o botines para darle un toque elegante.

Para darle un aire más formal o de oficina, puedes añadir una chaqueta de mezclilla, perfecto para un estilo casual, o un blazer estructurado si buscas un look más sofisticado. Las chaquetas con solapas o detalles pueden complementar muy bien la falda.

El calzado también juega un papel importante. Con una falda midi, las sandalias de tacón o las botas altas son opciones ideales. Si prefieres un estilo más informal, unas zapatillas deportivas también pueden quedar geniales.

Recuerda que el cinturón incorporado ya marca una estructura en el look, por lo que puedes jugar con el resto de las prendas para equilibrar la figura. ¡Con una falda midi con pliegues y cinturón, tienes muchas posibilidades de crear outfits distintos y adecuados para cualquier ocasión!