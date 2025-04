Alejandra, estudiante de Los Remedios: "El mejor truco para coger buen sitio en la Semana Santa es tener mucha cara"

El clima está empañando, por el momento, la que, para muchos sevillanos, es la mejor semana del año. Pasan los días y las hermandades de la Semana Santa de Sevilla siguen lidiando con la amenaza de la lluvia.

De Domingo de Ramos a Martes Santo ha habido pasos mojados. Hasta ocho cofradías se han quedado en sus templos. Otras como San Gonzalo se arriesgaron a salir y tuvieron que refugiarse en la Catedral de Sevilla.

Alejandra (22) tiene claro que, aunque el tiempo no acompañe, va "a ver todas o, al menos, la gran mayoría". Esta estudiante del barrio de Los Remedios es una apasionada de la Semana Santa, tanto que, incluso, dice disfrutar de las bullas.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con mucha seguridad. Sabiendo para dónde vas, respetando al resto y pidiendo permiso porque hay gente que pasa sin educación. En las bullas hay que ir poco a poco y con paciencia.

¿Cuántas procesiones espera ver en la Semana Santa? ¿Cree que lo va a lograr?

Espero verlas todas. Yo soy de verlas todas o, al menos, la gran mayoría. Voy con mucha paciencia y sabiendo muy bien cuáles son los sitios en los que mejor se puede ver cada una. Yo no soy de esperar, voy a buscarlas. Creo que esa es la forma de conseguir verlas.

¿Cómo se aguanta en una bulla?

Voy a repetir muchas veces la palabra 'paciencia', pero es la verdad. Hay que ir con paciencia y sin miedo. Aunque también es verdad que a mí me gustan mucho las bullas, las disfruto.

Disfruto tanto de la Semana Santa que el resto del año echo de menos todo. Disfruto de la bulla, de las discusiones...

¿Cómo le gusta vivir la Semana Santa?

Me gusta vivirla con la familia, al final creo que es lo más importante, y también con las amigas. Yo no piso en toda la Semana Santa un bar, hay que estar en la calle.

¿Ha vivido algún momento agobiante o peligroso en la Semana Santa?

He vivido bastantes momentos agobiantes, peligrosos no tanto. Por ejemplo un día de muchísimo sol y con mucha gente agobia mucho. Pero yo, como he dicho antes, también lo disfruto.

¿Qué hace para pasar el rato mientras espera?

Hablando con tus amigas o con quién vayas. Se pasa con alegría.

¿Le gusta más la Semana Santa de día o de noche?

No podría elegir. Me encanta la Semana Santa de día y de noche. Creo que es muy especial de noche porque todo es como más íntimo. Pero si hace un día soleado es una maravilla ver las procesiones por el día.

¿Suele seguir siempre el mismo itinerario o improvisa?

Improviso. Aunque hay hermandades que te gusta ver siempre en el mismo sitio porque es lo que has visto desde pequeña. Pero también está muy bien ir conociendo diferentes sitios por los que pasa las hermandades.

¿Qué es lo más raro que le ha pasado en la Semana Santa?

A lo mejor que se me haya puesto un grupo de chinos delante y yo pensando: "Chiquillo, pero si llevo aquí esperando media hora".

¿Cuál es el truco para conseguir un buen sitio?

Tener mucha cara dura.

¿Qué cofradía recomienda ver mañana?

Mi hermandad, la Quinta Angustia que creo que es clave, y las Cigarreras. Y para la Madrugada, yo es que soy Macarena pero con la Esperanza de Triana también muero.