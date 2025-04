Aysha, panadera de la Gran Plaza: "Muchas veces, la gente que se lleva las sillitas no se mueve y se cree que es su sitio"

Aysha (37) regenta una panadería de pan ecológico en el barrio sevillano de la Gran Plaza. Todos los días atiende a decenas de personas que van a buscar una opción rica y saludable para degustar cada mañana.

Esta panadera mantiene que la mejor parte de la Semana Santa "se la llevan los negocios", puesto que en Sevilla se "vive mucho" de esta fiesta. La misma confiesa que, aunque no es cofrade ni creyente, "el Tres Caídas es especial".

La razón por la que el Cristo de la Esperanza de Triana es su procesión favorita es pura tradición. "Mi madre y mi abuela siempre nos llevaban a ver al Tres Caídas y a San Gonzalo", afirma.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La mejor parte se la llevan los negocios porque aquí en Sevilla se vive mucho de la Semana Santa.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Uf, lo peor es el caos que se forma sobre todo en el centro. Yo intento evitarlo.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Para mí no mucho porque no soy muy creyente y no veo que sea algo muy nutritivo para mí. Pero es tradición, hay gente que lo vive mucho como mi hijo mayor. Sin embargo, no supone ningún cambio en mi vida, no la espero durante el resto del año.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Despacio, con cuidado y con mucha paciencia.

¿Cuál es su hermandad favorita?

El Cachorro y la Esperanza de Triana.

¿Macarena o Triana?

Triana. No tengo nada en contra de la Macarena pero es verdad que Triana me tira mucho. Desde siempre mi madre nos ha llevado a verla y se ha convertido en una tradición.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Creo que no, mientras que no haya más, que ya sería muchísimo.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Desde la perspectiva del que va a ver las procesiones, está bien. Pero la verdad es que son incómodas porque hay gente que quiere pasar y, muchas veces, la gente que está sentada no se quita y se cree que porque están ahí es su sitio.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No, la dejaría tal y como está.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Al final es un momento de euforia que no se puede evitar. Hay gente que está todo el año esperando para ello y veo bien que expresen lo que sienten.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

No, ya hay bastantes.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La gente en los bordillos sentada y esperando, la gente que llora de la emoción, los nazarenos...

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

El Puente de Triana o la calle Pureza.

¿Cristo o palio?

Puestos a elegir, me quedo con los Cristos. Para mí, el Tres Caídas es especial, al igual que San Gonzalo, que también me gusta mucho.

¿Esperar o buscar los pasos?

De ninguno de los dos. Yo no veo la Semana Santa.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Bajo mi punto de vista no, no ha cambiado mucho.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Creo que igual, no creo que cambie mucho.