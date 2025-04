Martín, dependiente de la Gran Plaza: "Las extraordinarias hacen que no haya runrún por la Semana Santa"

La Semana Santa trae consigo todo un repertorio de opiniones y gustos de todo tipo. Hay quienes son más de Vírgenes que de Cristos; quienes se decantan por esperar los pasos y quienes deciden echarse a andar e ir en busca de las cofradías.

Martín (30), desde detrás del mostrador de una tienda de telefonía movil e internet del barrio de la Gran Plaza, cuenta cuál es su opinión de esta época tan especial en Andalucía.

Se declara cofrade y muy devoto de la Virgen de Nuestra Señora de las Veneradas, de Valdezorras. También confiesa en el test 'Cuaresma a pie de calle' que no le gustan "nada" los conocidos como cangrejeros -aquellos que van entre el paso y el cuerpo de acólito-.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La cultura que genera en Sevilla, el ambiente, el turismo...

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Cuando llegan los días y estamos con la incertidumbre de si llueve o no llueve; por ejemplo, como estamos ahora.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Es una devoción muy bonita. Llega la semana más grande de Sevilla. Como digo yo, los pasos a la calle. Ese sentimiento de las hermandades, no solo en Semana Santa, sino en el resto del año con la obra social. Es lo más bonito.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

No moverse, dejar que la bulla termine. Lo que no me gusta es que la gente vaya delante de los pasos, los conocidos como cangrejeros. Yo soy acólito y eso molesta bastante.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La agrupación parroquial de Nuestra Señora de las Veredas de Valdezorras. Si me tengo que quedar con una hermandad de Sevilla me quedo con la Esperanza de Triana.

¿Macarena o Triana?

Las dos por igual, no hay rivalidad, esto no es como el Betis y el Sevilla.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

No, ahí es donde se demuestra la fe de los hermanos.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Es un peligro. En caso de carreras como las de 2017, esto puede entorpecer a la gente.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No, la dejo tal y como está.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Demuestran su devoción, cada uno es libre.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Podría darse la opción.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Campana, para verlas todas.

¿Cristo o palio?

Buena pregunta, no tengo respuesta.

¿Esperar o buscar los pasos?

Depende de si quiero verlas todas o solo unas cuantas.

¿Cuál es su marcha favorita?

Tengo tres: Vida, Esperanza de María y Señora de las Veredas.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí. Cuando era chico no había tantas extraordinarias. Ahora, con ellas, cuando se va acercando la Semana Santa no hay ese runrún cuando se acerca.Estamos todo el año viendo pasos en la calle y creo que habría que respetar la tradición de Viernes de Dolores a Domingo de Ramos, los Vía crucis o los Rosarios. Tanta extraordinaria lo que hace es cansar a la gente. Esos días en la ciudad hay mucho tráfico y los que tenemos que trabajar tenemos que coger rutas alternativas.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Yo creo que igual o muchísimo mejor.