Rocío, camarera del Plantinar: "No soy cofrade, pero me encanta ver a la Esperanza de Triana por el Altozano"

Rocío (53) es una de las camareras del bar El Canoe, en el barrio del Plantinar. Aunque no es cofrade, cada Jueves Santo sale a disfrutar de la Madrugada. Concretamente, la hispalense no se pierde la Esperanza de Triana.

"Ver al Tres Caídas pasando por el puente mientras le toca la banda es una maravilla", sostiene. Asimismo, Rocío mantiene que la afluencia de gente durante la Semana Santa de Sevilla es un "arma de doble filo".

Cada vez queda menos para que dé comienzo una de las mejores semanas para los sevillanos y el test de EL ESPAÑOL de Sevilla, 'Cuaresma a pie de calle' sigue contando cuáles son las opiniones de los vecinos de la Giralda sobre esta fiesta de primavera.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La gente que viene a Sevilla a verla.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La cantidad de gente que hay. No se puede andar por ningún lado, es un arma de doble filo.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Yo es que no soy muy cofrade, pero para mí significa días de mucho ajetreo y trabajo.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Yo me quedo quieta, espero que pase y dejo que me lleve la corriente.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La de Los Gitanos. Allí se bautizaron mis niñas.

¿Macarena o Triana?

Esperanza de Triana. Siempre he ido a verla desde pequeña y, aunque mi hermana se casó en la Macarena y ella es más de esta Virgen, yo me quedo con la de Triana.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Sí. Hay que esperar mucho en determinadas hermandades.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

No, yo lo veo bien. Al igual que la gente paga la silla para ver la Semana Santa tranquila, quienes no podemos permitirnos pagar ese dinero tenemos que llevarnos nuestras sillitas. Aunque sí creo que se deberían de habilitar algunas zonas para que no entorpezcan el paso.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

Sí. Debería de pasar por más sitios y deberían de quitar las sillas por las que hay que pagar. Para mí la Carrera Oficial es algo privado y todo el mundo tiene derecho a verla.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Son devotos de los Santos. Lo llevan por dentro y les sale expresarlo. No veo nada de malo en ello.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Yo creo que no. Que no pongan más, por favor.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La de la Esperanza de Triana cruzando el puente.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

La calle Placentines.

¿Cristo o palio?

Me gustan los dos, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con los Cristos. Me gusta mucho como mueven y mecen al Cristo de Las Tres Caídas. Cuando el Tres Caídas pasa por el Puente de Triana, con esa banda tocándole... eso es para verlo.

¿Esperar o buscar los pasos?

De esperar. Puedo llevarme esperando a la Esperanza de Triana -que es la única que veo- desde las 00,00 horas hasta las 03,30 horas. Intento verla en la Plaza del Altozano.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí que ha cambiado. Más gente, más turismo...

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Con más gente todavía. A este paso no cabemos en Sevilla.