María Ángeles, camarera de El Tardón: "Aunque soy de Triana, para mí la Macarena es especial porque salvó a mi padre"

El Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo son tres de los días grandes que tiene la Semana Santa de Sevilla. Sin embargo, hay otras jornadas que también destacan entre los vecinos de la hispalense.

Una de ellas es el Lunes Santo. La razón es que es el día que desfila la hermandad de San Gonzalo, ubicada en pleno corazón del sevillanísimo barrio de Triana.

María Ángeles (28), pasa las mañanas de Semana Santa tras el mostrado de la Confitería Lola, en el número 8 de la calle Alvar Núñez. Todos los Lunes Santos, la sevillana mira el reloj deseando que pasen las horas para procesionar junto a su Virgen, la de la Salud.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Lo mejor de la Semana Santa es nuestra esencia. A los sevillanos nos encanta esta semana y, durante ella, hay más simpatía, mejor ambiente... también destaca la unidad entre las hermandades. El ambiente en general es lo mejor que hay.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La gente a la misma vez; es un poco irrespetuosa cuando pasan los pasos en Semana Santa. Por ejemplo, cuando hay una cofradía están hablando o pasan por el medio de los nazarenos. Yo soy nazarena y hay veces que te pisan los pies o te tiran colillas.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Pidiendo permiso sobre todo, hablando con la gente. Pero nunca hay que colarse.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La hermandad de San Gonzalo. Ahora tengo 28 años y desde los ocho convencí a mis padres para que me hicieran hermana de ella y desde entonces salgo.

¿Macarena o Triana?

Lo siento, he nacido en Triana, pero me tira mucho la Macarena. He tenido una situación por parte de mi padre bastante mala y siempre he ido a la Macarena a pedirle y gracias a Dios está aquí conmigo.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Mi hermandad es una de las que más nazarenos saca y creo que en parte sí y en parte no. En parte no porque no le puedes decir a un hermano que no salga, sería una pelea interna entre las hermandades, pero entiendo a la gente que tiene que esperar más de una hora a que pase la procesión. Es bastante tedioso para la gente.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Sí, hay que limitarlas. Cuando se forma bulla es un peligro. Si pasa algo -como las carreritas de la Madrugada- te puedes caer. Para las personas mayores está bien, pero creo que hay que tener cuidado con ellas.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

Bajo mi punto de vista, no. Si que es verdad que habría que cambiar la organización porque la calle Sierpes, para los nazarenos, es un poco agobiante, pero está bastante bien.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Entiendo que es devoción, pero también entiendo que hay gente a la que no le gusta. Pero bueno, son los hermanos y yo lo respeto.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Pf, yo creo que no. Creo que ya somos muchas y las esperas se hacen muy largas. Hablo también de San Gonzalo. Para mí, ya hay suficientes hermandades; hasta el Viernes Dolores salen pasos.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Una Madrugada o una Semana Santa bastante completa. Por ejemplo la Semana Santa del 2022 fue una semana sublime. Hubo sol todos los días, salieron todas las hermandes a la calle... creo que ese año todo el mundo lo recuerda.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

De pago, Campana porque es plena Carrera Oficial. También la Macarena en la calle Feria me encanta.

¿Cristo o palio?

De palio, de la Virgen de la Salud.

¿Esperar o buscar los pasos?

Depende. En la Madrugada prefiero buscar porque cada una tiene su sitio concreto para verla, pero entiendo que hay mucha gente que prefiere esperar.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Un poco sí. Antes era algo más sevillano y ahora viene mucha gente de fuera, no solo extranjeros, sino también de otras partes de España. Cada vez hay más gente y la Madrugada ha cambiado un poco a peor.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Creo que más o menos como ahora, no sé si habrá más nazarenos o menos pero creo que la esencia va a ser la misma.

¿Cuál es su marcha favorita?

O Vida, de Virgen de los Reyes o el Costalero del Soberno, de Las Cigarreras.