Arantxa, óptica de San Jerónimo: "Se ha hecho mercadeo con la Semana Santa a todos los niveles"

Aunque la Semana Santa está ligada a la vida y muerte de Cristo, hay muchos cofrades que, siendo ateos, la viven con la misma pasión y sentimiento que quien es creyente.

Aranxta (49) es una de esas sevillanas que, aunque no es cofrade, respeta y valora la fiesta andaluza. Sin embargo, desde la óptica en la que trabaja del barrio de San Jerónimo, aboga porque las hermandades periféricas tengan más fácil llegar a Carrera Oficial.

No obstante, denuncia que "se ha hecho mercadeo con la Semana Santa a todos los niveles" y que "muchos sevillanos de los barrios alejados no van al centro" durante la semana.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El dinero que deja en mi ciudad.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La cantidad de gente que viene.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Básicamente es tradición y la tradición es muy difícil que cambie.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Yo no soy cofrade, pero me gusta el arte. A mí me gusta la Macarena y Triana, pero donde se ponga Sentencia y la Lanzada... personalmente son las que más me gustan.

¿Macarena o Triana?

Me quedo con las dos. A mí me gusta la música y, tanto la Macarena como Triana, tienen una banda maravillosa.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Al revés. Creo que hay que facilitar salir de nazareno. Si se limitase se rompería la ilusión de quienes quieren procesionar.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

También me parece bien, las sillas no pueden ser solo comercio. Es lógico que alguien que lleva horas andadno se lelve una silla para reposar los pies.

Otra cosa es que alguien vaya a hacer una botellona, eso no me parece bien. Además, la mayoría de las personas que llevan la silla son sevillanos a los que les gusta la Semana Santa.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Si la criatura necesita decirle 'guapa', pues me parece muy bien. A mí, realmente, me hace gracia. Además, es algo que está en la idiosincrasia de Sevilla y no se tiene que perder.

Todo se hace con el corazón en la mano y creo que no es malo ni se tiene porque extinguir.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Tienen que caber. Sevilla no puede ser solo el centro. Sevilla ha crecido y todos no podemos vivir en el centro, sino que lo hacemos en las afueras. La gente que nos quedamos en los barrios periféricos y los pueblos dormitorios tenemos la cultura de la Semana Santa.

Estas personas tienen sus hermandades y cofradías y hay que encontrar una forma para que puedan procesionar. Habrá que buscar una fórmula para que no solo tengan que pasar por la Catedral.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde su niñez?

Ha cambiado muchísimo, sobre todo en poder transitar por la calle. Antiguamente había sillas pero muy pocas. Actualmente, practicamente no se puede andar por la ciudad. Se ha hecho mercadeo con la Semana Santa a todos los niveles.

Es verdad que da mucho dinero que por otro sitio no podría coger, pero a los sevillanos nos deja relegados. Es más, muchos de los sevillanos no vamos al centro y vamos a la Semana Santa de otros pueblos.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Me la imagino igual. Sevilla tiene una tradición muy fuerte, es rancia. A pesar de que reciba a muchos turistas, no es una ciudad muy progresista. Los grandes cofrades han mantenido durante toda la vida la Semana Santa igual. No se ha abierto, no es aperturista.

En 20 años no creo que cambie en nada, quizá en la forma de ver la Semana Santa. Pero creo que los mismos sevillanos se han encargado de que los jóvenes sigan teniendo la misma forma de verla.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Los niños pidiendo la cera o el nazareno que llega tarde y va corriendo con el capirote. Eso siempre se ve.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

A mí me gusta mucho la Alameda y, antiguamente, me gustaba mucho la Campana; pero ahora en ella no se puede ver nada por la gente. Sin embargo, la Alameda es uno de esos sitios en los que todavía se puede entrar y siempre hay un bolardo en el que te puedas subir.

¿Cristo o palio?

Me gustan las imágenes más que los palios. Los palios no me gustan mucho, me gustan las imágenes que cuentan algo.

¿Esperar o buscar los pasos?

Las dos cosas. Hay momentos en los que los busco porque quiero verlo en determinado sitio y hay otras veces en las que me las encuentro y una maravilla.

¿Cuál es su marcha favorita?