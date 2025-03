Andrés, tendero de San Gonzalo: "Cabrían todas las hermandades del mundo si no tuvieran que pasar por Carrera Oficial"

Pasear por las calles de Sevilla es sinónimo de encontrarse huellas de una de las tradiciones más destacadas de la ciudad. La Semana Santa. A veces son los ensayos de las cuadrillas de costaleros los que confirman la esencia cofrade de la urbe y otras tantas lo hace el olor a incieso que imprega determinadas zonas.

Sin embargo, también hay comercios a los que no hace falta entrar para saber qué en él se vive la Semana Santa con fervor desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección.

Ejemplo de ello es la semillaría San Gonzalo, ubicada en el barrio que le da nombre. Andrés (51), el gerente del establecimiento, da un pista clara sobre cuál es su gran devoción de la Semana Santa. Y es que en el escaparate de esta pequeña tienda de comestibles se encuentra la Virgen de la Salud en miniatura.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La Virgen de la Salud.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Cuando no sale la Virgen de la Salud.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

El momento más importante del cristiano. Dónde cobra sentido su vida, ya que su Dios no muere; resucita y vive para siempre.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Molestando lo menos posible.

¿Cuál es su hermandad favorita?

San Gonzalo, es la mía.

¿Macarena o Triana?

De la Esperanza.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

No.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Ahí no me puedo meter. Si una persona necesita sentarse tendrá que llevar su silla.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

Sí. No soy el encargado de decir cómo la cambiaría pero habría que hacerlo.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Me parece bien. Cada uno muestra su fervor como quiere.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Caben todas las del mundo. Lo que está mal estructurado es que tengan que pasar por un sitio en concreto para verla en una silla. ¿Por qué no me las puedo llevar al Plantinar o a la avenida más grande que haya? La calle Larios en Málaga está bien. ¿Allí sí caben y aquí no?

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La Soledad que cierra el Sábado Santo.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

La calle Bienvenido Pueyes, es la que más me gusta porque pasa por allí mi Virgen de la Salud.

¿Cristo o palio?

De palio.

¿Esperar o buscar los pasos?

De buscar.

¿Cuál es su marcha favorita?

Salve, de la Virgen de la Salud.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí. Antes se podía andar con los pasos, no estaba tan masificado. Ahora hay más medios, hay metro, viene la gente desde fuera. Al igual que cuesta más trabajo tomarse una cerveza en un bar, cuesta más trabajo ver un paso en la calle.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No lo sé. Puede ser al revés de como todo el mundo lo piensa. Antes las hermandades que tenían tirón en Sevilla eran las de Gloria y ahora no. ¿Por qué no puede volver eso otra vez y que desaparezca la Semana Santa? Eso habrá que verlo y ver cómo evoluciona.