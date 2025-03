María Ángeles, costurera de la Macarena: "Por el bien de los hermandades y la gente, habría que limitar los nazarenos"

Las semanas previas a la Semana Santa y la Feria de abril son sinónimo de llevar las túnicas, los trajes de chaqueta y los de flamenca a una costurera. Arreglar lo que se rompió la temporada pasada, echar el dobladillo o ceñir un poco más.

Por este motivo, los modistas de Sevilla se ponen las botas durante los meses de marzo y abril. María Ángeles Montero (58) es una de ellas. Su taller se ubica en la conocida calle León XIII, en pleno corazón de la Macarena.

La misma señala que aunque la Semana Santa y todo lo que esta acarrea le gusta muchísimo, lo peor de ella "es el trabajo que le precede". Y es que durante todo el día las puertas del costurero no paran de abrirse y cerrarse.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

A mi la Semana Santa me gusta muchísimo. Todo lo que le rodea me encanta. Es fervor, es tradición.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

El trabajo anterior. Aquí estas semanas estamos a tope con las túnicas, los trajes de flamenca, la ropa de diario...

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Mucha tradición. Compartir muchas cosas con la familia y los amigos.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

La verdad es que hay que meterse en pocas bullas. Es muy difícil moverse.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Por tradición familiar, San Gonzalo.

¿Macarena o Triana?

Me gustan las dos, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la Macarena porque trabajo en el barrio. Son muchos años aquí y eso se nota.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Yo creo que sí. Por el bien de las hermandades y por el de la gente que va a verlas.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Mientras no estorben, no me importan.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

Yo creo que no, la veo bien.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

No opino. Cada persona tiene sus devociones y la demuestra de una forma diferente.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Yo creo que no, que estamos ya a tope.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Los niños con las bolitas de cera. Es una imagen muy bonita, de pintura.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Cada hermandad tiene su sitio. Aunque a mí me gusta ver los pasos en sus barrios y en las calles estrechas, el contacto con la gente.

¿Cristo o palio?

De Cristo. No sé por qué, tal vez por las marchas o por el significado, pero me gustan más los Cristos.

¿Esperar o buscar los pasos?

Antes los esperaba, ahora los busco.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí. Recuerdo la Semana Santa antes y no era tan bulliciosa.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Más bulliciosa aún.