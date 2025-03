Jesús, peluquero de San Jerónimo: "Mi madre me dejaba ir solo a la Madrugada con 7 años; ahora es más incómoda"

La Semana Santa de Sevilla es mucho más que las cofradías desfilando por las calles del centro y los barrios más emblemáticos. Las zonas más periféricas de la ciudad también tienen su parte de protagonismo. Sus vecinos son actores principales de la fiesta.

Sucede con el barrio de San Jerónimo, a varios kilómetros del Casco Antiguo. La Semana Santa se vive en sus calles de la misma forma que en el resto de la hispalense. Con sentimiento, folclore y pasión. Jesús (49), es uno de los cofrades de este enclave al norte de Sevilla.

Una Virgen en miniatura decora su escaparate, multitud de carteles de santos empapelan sus paredes y figuras de nazarenos reposan sobre el espejo de su peluquería. Es decir, Jesús regenta uno de los establecimientos más capillitas de todo San Jerónimo.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Todo en general. Desde la Cauresma hasta el Domingo de Resurrección.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Cuando llueve, el mal tiempo. Este año ya ha llovido bastante, así que esperemos que se salve la Semana Santa.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Es todo lo que conlleva la vida de Jesús. Mucho sentimiento también, sobre todo sentimiento.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Pues con mucha paciencia. Aunque lo mejor es no meterse en ellas, hay veces que es inevitable.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La Macarena es la más puntera, pero me gustan todas. El Beso de Judas, San Gonzalo... todas tienen algo bonito.

¿Macarena o Triana?

Me gusta más la Macarena. Allí nací, allí me he casado, allí tengo bautizado a mis hijos. La Macarena para mí es la más bonita, aunque la Esperanza de Triana es muy guapa también. Ya te digo que me gustan todas.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Sí, hay hermandades en las que hay demasiados.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

No, hay gente mayor que la necesita.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No. Lleva años así y yo la veo bien tal y como está.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

A mí, personalmente, no me gusta. Respeto a todo el que lo hace, pero yo soy más de sentirlo y callar, quedármelo para mí.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde su niñez?

Antes mi madre, con siete años, me dejaba ir solo a la Madrugada. Pero ahora hay mucha más gente, es más incómodo. Además, hay quienes aprovechan para hacer botellón.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No creo que cambie mucho, en Sevilla somos muy de tradiciones. A lo mejor en el tema de los nazarenos las hermandades hacen algo y los limitan.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

El Cristo de la Sentencia de la Macarena cuando cruza por el arco al amanecer.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

La Cuesta del Bacalao.

¿Cristo o palio?

A mí me gustan más los Cristos. Antes, cuando era más joven y salía de costalero, prefería los palios, pero ahora me gustan más los Cristos.

¿Esperar o buscar los pasos?

Yo soy de buscar, esperar me cansa mucho.

¿Cuál es su marcha favorita?

Victoria, de Las Cigarreras.