Fernando Morales, frutero del Arenal: "La calle es de todos; no hay que limitar las sillitas en Semana Santa"

La Semana Santa es una de las fiestas más esperadas por los sevillanos. Los pasos desfilando por la calle erizan la piel de más de uno y provocan alguna que otra lágrima.

Sin embargo, también es uno de los eventos que más controversia y debates genera. Preguntar por cuál es la Virgen favorita, si la Macarena o Triana, es ya un habitual en las tertulias de los cofrades. Pero también hay otras incógnitas que provocan más de una discusión.

La serie de EL ESPAÑOL de Sevilla, 'Cuaresma a pie de calle' está resolviendo todas las dudas que afloran en las cabezas de los capillitas. Fernando Morales (58), frutero del Arenal, aunque no es cofrade, se ha atrevido a responder al cuestionario semanasantero.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El espectáculo.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La masificación, hay mucha más gente estos últimos años.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Para mi es tradición. Lo viví de pequeño y, aunque no soy creyente, me parece una tradición interesante. Salgo cada vez menos a ver los pasos porque hay mucha gente, pero aún salgo. Incluso he salido de nazareno cuando era pequeño.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

No, hay demasiadas. No sobra ninguna pero creo que no se deberían meter más.

¿Ha cambiado la Semana Santa desde su niñez?

Muchísimo. Ahora hay mucha masificación y me parece que se vive de otra manera. Creo que hay más figureo que realmente lo que era.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No me la imagino. Es algo que depende de como quieran las hermandades que esto se viva.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Siguiendo un poco las corrientes que haya de gente, no intentar ir en contra mano.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Quizás. Pero me parece muy complicado decirle a alguien que quiere hacer estación de penitencia que no puede.

¿Cree que hay que limitar el número de sillitas?

No, eso me parece mal. No veo mal que la gente lleve una sillita para sentarse. La calle es de todos y si alguien mayor necesita sentarse, no entiendo por qué no se va a sentar.

¿Macarena o Triana?

Quizás de Triana, por llevar la contraria.

¿Esperar o buscar los pasos?

De buscar.

¿Cristo o palio?

De Cristo. No sé por qué, pero me gustan mucho más los pasos de Cristo.

¿Qué estampa nunca se pierde en la Semana Santa?

Cada vez menos, pero me gusta mucho la Candelaria por los Jardines de Murillo.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

La Cuesta del Rosario, la Alfalfa. Me parece una zona bonita. Los pasos si son grandes tienen complicado moverse por esas calles tan estrechas. Me traen recuerdos de la infancia.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Por tradición, Redención. Era en la que salía de pequeño

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

No me gusta nada. No se chilla ni se aplaude. Eso es una ordinariez.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, la veo bien tal y como está.

¿Cuál es su marcha favorita?

Rocío.