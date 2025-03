María Eugenia, camarera del Cerro: "El único palio que me emociona es el de La Paz; me encanta esa Virgen"

Cada vez queda menos para que comience la Semana Santa y Sevilla se está poniendo a punto para la ocasión. Presentado el cartel anunciador de 2025 y comenzado el montaje de palcos en la Plaza de San Francisco, se puede decir que la espera está llegando a su fin.

La capital hispalense tiene dos insignias por las que se le conoce fuera de las fronteras. La Semana Santa y la Feria de Abril. Esto es algo que María Eugenia Rubio (48), abandera.

La sevillana, aunque es auxiliar de enfermería, trabaja de camarera en un bar del Cerro del Águila, uno de los barrios más cofrades de Sevilla. Aunque su hermandad favorita es el Gran Poder, que fue quién la vio dar el 'sí, quiero', la Paz también la tiene enamorada.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La pasión que tenemos los sevillanos por ser tan cofrades.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Las aglomeraciones de gente. Muchas veces hay tanta gente que no hay sitios libres por donde salir si pasa cualquier cosa.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Un valor inculcado desde pequeña muy importante. Sevilla tiene dos cosas, su Semana Santa y su Feria de Abril.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

En sentido contrario al que todo el mundo va.

¿Cuál es su hermandad favorita?

El Gran Poder. Me casé allí y mi hija es hermana de la hermandad.

¿Macarena o Triana?

Lo tengo claro, la Macarena. Al ser del Gran Poder, me tira más la Macarena porque van los armaos a pedirle la venia y que pueda salir la Señora.

¿Cree que hay limitar el número de nazarenos?

Sí.

¿Cree que hay que limitar las sillitas?

Creo que hay que quitarlas. Las veo mal. Pasa cualquier cosa y no hay salida.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No. Creo que está bien tal y como está.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

No me gusta. Lo veo un jolgorio y la Semana Santa no es eso. Pero respeto la decisión de cada uno.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

De momento, yo lo veo bien.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Para mí, la imagen de mi hija poniéndose el capirote y quitándoselo cuando va a entrar en la casa de hermandad para comenzar la estación de penitencia.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

La Cuesta del Rosario. No es Carrera Oficial pero pasan casi todas las hermandades y, al ser estrecha, se ve muy bonito.

¿Cristo o palio?

De Cristo. El único palio que me emociona y que me llena es la Virgen de la Paz. Es la única que me encanta. Es muy bonita y muy sencilla.

¿Esperar o buscar los pasos?

Esperar de uno en uno. No voy a buscarlos. Espero unas dos horas o dos horas y media.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Ha cambiado mucho. Antes no había tantos hermanos en las hermandades. Ahora sí, son inmensas.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Todavía siendo más y mejor.

¿Cuál es su marcha favorita?

Aunque caiga en mi propia medicina, las marchas de las Tres Caídas.