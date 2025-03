Tomás, churrero de Rochelambert: "Si hay que esperar cuatro horas para ver un paso, al menos que esté sentado"

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. En menos de un mes, las calles de Sevilla se llenarán de cofradías. Junto a ellas estarán miles de devotos y cofrades que ansian ver a sus devociones procesionar.

La Madrugá es uno de los momentos culmenes de la semana. La Macarena, el Cristo de la Sentencia, Tres Caídas o la Esperanza de Triana son algunas de las imágenes responsables de que miles de personas se trasladen hasta la capital.

Tomás Rasco (40), churrero de Rochelambert, es uno de los sevillanos que disfruta de la Madrugá. La razón es que es hermano de Los Gitanos y, aunque por su trabajo no puede disfrutar de todas las jornadas, no hay Semana Santa en la que no vaya a ver su cofradía.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Los pasos, con diferencia.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La gente, el bullicio que hay, y lo caras que están las cosas en el Centro de Sevilla. Estamos más tiesos que una regla.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

A mi me gusta muchísimo la Semana Santa. Lo que pasa que no puedo ir todos los días porque el trabajo no me lo permite.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Lo primero es no meterse. Luego es casi imposible moverse, no se puede. Además, es que yo voy con muchos niños.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

Los Gitanos, los Panaderos o la Esperanza de Triana por el Puente o la calle Pureza.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa?

Sí, por supuesto. Sevilla es muy grande.

Una calle para ver los pasos.

Las Setas, por ahí pasan todas. También por el lado de la calle Orfila.

¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde su niñez?

La Semana Santa siempre es divina. Pero, para mí, ha cambiado en que antes yo iba a donde me daba la gana y ahora con mis hijos es muy distinto.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Llena de guiris. Solamente hay guiris.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Los Gitanos, siempre he salido ahí.

¿Macarena o Triana?

Triana. Mi mujer es de allí, no puedo decir Macarena.

¿Cristo o palio?

De Cristo, siempre he salido en él.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Yo lo veo una tontería, pero allá cada uno con su fe.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

No.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

No, van todos bien. Si no hay nazarenos, ¿de qué se mantienen las hermandades?

¿Cree que hay que limitar el número de sillitas?

Las sillas de la Carrera Oficial las quitaba todas, pero las que se lleva la gente a la calle no. Si alguien tiene que esperar cuatro horas para ver un paso, al menos que esté sentado.

¿Cuál es su marcha favorita?

La Saeta de Los Gitanos, es la mejor de toda Sevilla.