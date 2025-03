Rocío, empresaria de la Macarena: "Es muy complicado aguantar tantos nazarenos, pero no se pueden limitar"

El barrio de la Macarena es uno de los más cofrades de Sevilla. Los vecinos del arco más famoso de la ciudad esperan con ansias que pasen los días y llegue la Madrugada para ver a sus dos grandes devociones pasear por las calles de la hispalense.

Tanto Jesús de la Sentencia como la Virgen que lo acompaña, la Esperanza Macarena, son los responsables de que a los devotos se les escape alguna que otra lágrima, se les erice la piel y se atrevan a gritar algún que otro 'Macarena, guapa'.

Sin embargo, no todo el mundo ve de la misma forma expresar sus sentimientos de estar forma. Por ejemplo, Rocío (48), que regenta varios negocios en la calle San Luis, entre ellos los míticos bares Esperanza y Arco, es una de las sevillanas a las que no le gusta que se le grite a los pasos.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El tiempo que estás con tu famila. Poder disfrutar de los pasos en la calle con tu familia.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La bulla, el poco respeto que hay.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Tiempo de fe. Una manifestación de fe pero en la calle.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con tranquilidad, paciencia, sin querer llegar primero. Hay que respetar a todo el mundo, todos estamos en la misma situación. El respeto es primordial.

A mi me da mucho coraje que la gente no deje paso. Hay que facilitar que no se formen atascos. Hay que poner las cosas fáciles, sin enfadarse.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Para la gente a los que nos gusta ver los pasos en la calle, muchas veces es muy complicado aguantar tantos nazarenos, pero creo que es algo que no se puede limitar. Se tendrán que organizar las cosas de otra forma.

¿Cree que hay que limitar el número de las sillitas?

Entiendo que una persona mayor que quiera disfrutar de la Semana Santa en la calle pueda llevarse su sillita. Lo que no me pega mucho son personas jóvenes. Es algo que dificulta mucho el paso y la movilidad de la gente.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Tengo el corazón dividido entre la Macarena y el Cerro del Águila.

¿Cree que caben más hermandades en la Semana Santa?

Creo que no. Bajo mi opinión estamos a tope.

¿Qué estampa nunca se pierde de la Semana Santa?

La vuelta en el atrio de la Esperanza Macarena.

¿Una calle para ver los pasos?

Si puede ser, en sus barrios. Por ejemplo, El Cerro en su barrio.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, así está bien.

¿Esperar o buscar los pasos?

Yo busco el paso cuando lo quiero ver en algún sitio en concreto. Depende del momento.

¿Cristo o palio?

El Cerro, palio; Macarena, Cristo.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

No. Lo que ha cambiado es la manera de disfrutarla. Últimamente se profesa poco respeto al paso de una cofradía. Son minorías, pero se divierten de otra manera distinta a la que nos divertíamos antes.

Por ejemplo, la Madrugada está para ver los pasos y para disfrutar de las hermandades en la calle, no para hacer botellonas.

¿Cómo se la imagina de aquí a 20 años?

No creo que haya mucho cambio. Si no ha cambiado en los 48 años que llevo, no creo que cambie ahora.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

No me resulta nada agradable ver a una persona vociferando a los pasos. Puedes mostrar los sentimientos en ese momento, pero no creo que sea la mejor manera de expresarlos. Nadie es más macareno que nadie porque le chille 'Macarena, guapa'.

¿Macarena o Triana?

Macarena.

¿Cuál es su marcha favorita?

Son muchas. Pero me gustan mucho Coronación de la Macarena y Esperanza de María.