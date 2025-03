Marta, auxiliar de veterinaria en Triana: "La gente quiere ir a ver el paso en la misma calle y en otros sitios está solo"

La Semana Santa moviliza a millones de devotos. Tanto sevillanos como gente de fuera de la provincia ponen rumbo hasta el núcleo de esta tradicional fiesta andaluza para disfrutar de ella y todo lo que la misma despacha.

Y es que, si la lluvia no agua la semana, esta época se alza como una de las mejores para deleitarse con las tradiciones y costumbres de Sevilla. Sin emabrgo, que la Semana Santa atraiga a tanto cofrade es un "arma de doble filo".

O al menos así lo cree Marta (24), auxiliar de veterinaria en Triana. Esta sevillana cree que una de las mejores cosas de la Semana Santa es la gente, cómo ésta se junta, pero a la vez también lo ve como lo peor.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La gente, la tradición. Es cultura. La música, sobre todo la música.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

La gente también. Es un arma de doble filo. La que no se sabe comportar, las sillas... Todo este tema es aparte.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Para mí es tradición, tradición familiar. Siempre me reúno con mi familia en la hermandad, hacemos las mismas cosas todos los años... aunque no nos veamos durante el resto de meses, sabemos que estamos ahí en Semana Santa.

¿Cree que caben más hermandades?

No, yo creo que no caben más hermandades. Incluso hay alguna que ya no interesa que salga.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con mucha calma, evitarlas. Si sabes que en una calle va haber mucha gente pues no ir. Pasa que la gente quiere ir a ver el paso en la misma calle y luego en otros sitios está solo.

¿Cuál es su hermandad favorita?

San Bernardo. Es en la que salgo junto con toda mi familia. Llevamos muchos años saliendo y somos una familia muy conocida allí.

¿Palio o Cristo?

De palio.

¿Triana o Macarena?

El Cachorro.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

Más que una calle te diría un barrio. El barrio de Santa Cruz. Si te vas con tiempo, verlas por allí pasear es una maravilla.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Sí. Creo que se debe de tener un número de años en la hermandad para poder salir. No puede ser que hermandades como la Macarena tengan 3.000 nazarenos y se formen los retrasos que se forman.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

No, yo no noto mucho cambio. Noto el 'boom' de mucha más gente, pero siguen siendo las mismas personas las que van. Aparte de los turistas, claro, que ya ese es otro tema.

¿Cómo se la imagina de aquí a 20 años?

Igual. Me la imagino igual, con la misma gente, haciendo las mismas cosas, la misma música.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, yo no la cambiaría. Sí que es verdad que haría hincapié en temas concretos como por ejemplo la espera en sillas que no están organizadas en la Carrera Oficial. Por ejemplo en la Plaza del Duque.

Ahí hay gente que está con la silla desde hace tres días y no está pagando nada. Eso es un peligro sobre todo para temas como los que ha pasado en años anteriores de avalanchas.

¿Qué estampa nunca se pierde en la Semana Santa?

Las miradas hacia la Virgen de las personas mayores, la ilusión que tienen. Y cuando regalo una estampita a alguien, me quedo con cómo miran ilusionados.

¿Qué opina de la gente que le chilla a los pasos?

Que chillen. A mí no importa.

¿Esperar o buscar al paso?

Buscarlos, así te da tiempo de verlo todo.

¿Cuál es su marcha favorita?

Ahora mismo estoy escuchando mucho una que ha hecho la Cruz Roja de la Candelaria, que es muy bonita.