Antonio, frutero de Los Remedios: "Lo peor de la Semana Santa es que está todo cortado; hay que dar muchas vueltas"

Los primeros Vía Crucis ya han salido a las calles. Las hermandades, los cofrades y, en general, toda la ciudad se prepara para darle la bienvenida a la Semana Santa, una de las fechas más esperadas del año.

Hay quienes no son de la capital pero que no se pierden su cofradía hispalense favorita procesionar. Gente que viene de todos los rincones de España a disfrutar de una de la señas de identidad de la capital de andaluza.

Es el caso de Antonio (50), quien regenta una frutería en Los Remedios. A pesar de que su hermandad favorita es el Gran Poder de Castilleja de la Cuesta, reserva algún que otro día para venir a Sevilla a ver su Semana Grande.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Lo más grande. Me gusta mucho, he sido costalero de la Hermandad del Gran Poder de Castilleja de la Cuesta.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Que está todo cortado por todos lados. Hay que dar muchas vueltas para encontrarte con una cofradía. Pero por lo demás está perfecta.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

La misma Semana Santa.

¿Cuál es su hermandad favorita?

El Gran Poder de Castilleja de la Cuesta.

¿Qué opina de quienes les chillan a los pasos?

Son cosas que salen de dentro. Hay gente no lo entiende pero son sentimientos que salen de dentro. Aunque no me gustan los que lo hacen para llamar la atención.

¿Esperar o buscar el paso?

Buscarlos. Yo me puedo morir esperándolos.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Sí. Cuando fui a ver la Macarena, amargado ya de esperar, me fui y no la vi.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Tener mucha paciencia e ir buscando huecos para ir pasando. No tiene más.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí. Antes te podías mover por todos lados y ahora hay vallas por todos lados y con muchísima gente.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

No lo sé. Imagino que igual. A lo mejor los costaleros son robots o algo, pero por otra cosa...

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

No, yo la veo bien tal y como está.

¿Qué estampa nunca se pierde en la Semana Santa?

El Domingo de Ramos.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

No tengo ninguna en especial, la que pille. Pero me gusta mucho ver las procesiones a su paso por el Puente de Triana.