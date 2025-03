Francisco José Rivas, panadero de Nervión: "Hay gente a la que le gusta utilizar la Semana Santa como un motivo de discordia"

Francisco José Rivas (60), regenta un almacén de comida en Nervión. A diario, a su tienda entran multitud de sevillanos para comprar el pan, dulces, leche o cualquier cosa que se necesite.

En la tienda, ubicada en pleno corazón del barrio sevillano, despacha la mayor parte de su tiempo. Razón por la que le es muy difícil escaparse a ver los pasos durante una de sus épocas favoritas: la Semana Santa.

No obstante, nacido y criado en la sevillanísima Triana, Francisco José no se pierde cada Viernes Santo por la mañana a la Esperanza de Triana a su paso por el Baratillo y por el puente.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Su ambiente, su forma de vivirla. Creo que en ningún lado se vive como aquí. No digo que sea la mejor, sino que es diferente por cómo lo vive la gente, con mucha pasión.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Tal vez, entre la gente. La envidia que se pueden tener una hermandad y otra. Pero yo la verdad es que a la Semana Santa le veo pocas cosas malas.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Hay que desligarlo un poco del motivo religioso, que es algo que a mucha gente le echa para atrás. Hay que ver la Semana Santa como algo cultural, que es muy bonita. En la Semana Santa se junta todo el mundo, tanto de una idea como de otra, a todo el mundo le gusta su hermandad.

¿Cuál es su hermandad favorita?

Como mi familia es de Triana y yo me he criado en Triana pues, evidentemente, las de allí. Pero no le pongo pegas a ninguna. He sido hermano de La O, de La Estrella. El Polígono de San Pablo me tira porque toda mi vida he estado allí.

Favoritas son todas. Hay gente a la que le gusta utilizar la Semana Santa como un motivo de discordia pero no debería de ser así.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa de Sevilla?

Sí. ¿Por qué no? Es verdad que está un poco comprimida, pero si se ha cambiado la Feria, ¿por qué no se va a cambiar la Semana Santa? Es verdad que la gente con ella es más tradicional y no le gusta que se cambie.

¿Qué estampa nunca se pierde en la Semana Santa?

Como, por mi trabajo solo tengo libre el Viernes Santo, me gusta ir por la mañana al Puente de Triana o al Baratillo para ver a la Esperanza de Triana. En el poco tiempo que tengo me gusta ir allí, no puedo ir a muchos sitios.

Una calle para disfrutar de la Semana Santa

Depende de las diferentes hermandades. Pero para mí sigue siendo lo mismo, el Puente de Triana. El ambiente de allí es el que me gusta.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde de niñez?

Yo la recuerdo siempre practicamente igual.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Al paso que vamos, no creo que vaya a evolucionar mucho. Hablo con gente joven y le gusta tal y como está.

¿Hay que cambiar la Carrera Oficial?

Si es en beneficio de que puedan salir más hermandades, sí. Pero aquí somos muy tradicionales y, si funciona bien, para qué cambiarlas.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Depende de las personas. Yo no entiendo como alguien se mete en una bulla con un carrito y después se queja. No es lógico. La educación también es fundamental.

Hay que entender que hay gente que se quiere mover o gente a la que no le gusta la Semana Santa y se quiere ir. Hay que respetar. No es difícil moverse en una bulla. Siempre respetando y pidiendo paso y no se tiene por qué tener problemas.

¿Esperar o buscar los pasos?

Me gusta más moverme, pero si tengo que esperar un poco para ver cierta hermandad en un sitio en concreto porque me gusta, pues me espero.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Si va en beneficio de que no se haga muy larga la espera, sí. Porque con tanto nazarenos, sobre todo a la entrada de las hermandades, que la gente se sale, hay mucha distancia de nazarenos...

El que procesiona tiene que tener claras las normas de la procesión. Quien no aguanta o no puede que no salga. Está muy feo por las noches ciertas hermandades en las que hay mucha distancia entre un nazareno u otro. Creo que va en prejuicio de la propia Semana Santa.

¿Qué opina de la gente que le chilla a los pasos?

Cuando se empezó a chillarle a la Esperanza de Triana, mi madre fue una de las primeras. Pero ahora hay gente que lo ha convertido en algo un poco chabacano. Hay que distinguir el sentimiento de otro tipo de cosas que no vamos a nombrar. Pero, siempre que se haga desde el respeto, me parece bien.

¿Triana o Macarena?

Como es lo que he vivido, evidentemente de Triana. Aunque me gustan todas, estoy deseando jubilarme para ver todas las hermandades que no he podido. Hay que conocer, porque el problema que tenemos los sevillanos es que tenemos muchas cosas muy bonitas, entre ellas la Semana Santa, pero no las sabemos valorar. Siempre he escuchado que lo peor que tenemos en Sevilla somo nosotros.

¿Palio o Cristo?

Me gustan los dos. Mi familia era mucho del Cachorro y de la Esperanza de Triana. No hya porque elegir, los dos.

¿Cuál es su marcha favorita?

Costalero. Es una marcha que me gusta mucho.