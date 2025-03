José Manuel Tello, floricultor de Nervión: "Hay gente que no aparece en las hermandades y solo la ves de nazareno"

El test de EL ESPAÑOL de Sevilla, 'Cuaresma a pie de calle', sigue dando a conocer cuáles son las opiniones más sinceras de los sevillanos sobre la Semana Santa. La Macarena y la Esperanza de Triana continúan protagonizando uno de los grandes dilemas entre los vecinos.

Sin embargo, hay otras devociones que también tienen su público y atraen miles de miradas a su paso. El Cachorro, el Gran Poder o San Gonzalo son algunas de las hermandades que más emociones revelan.

José Manuel Tello (60), floricultor del barrio de Nervión, es una de las manos de Semana Santa. Y es que es uno de los encargados de hacer arreglos florales para pasos y altares desde su negocio en la calle Baltasar Gracián.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Los prolegómenos más que la Semana Santa en sí. Desde el Miércoles de Ceniza hasta que empieza. Como decían los clásicos rancios: "Esto empieza a acabarse cuando salen los pasos.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Cuando se acaba.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Yo soy creyente. Lo que puede significar para cualquier cristiano católico. Para nosotros es una cosa grande, a parte de los festivos, que también los lleva.

¿Caben más hermandades en la Semana Santa de Sevilla?

Como caber, caben. El problema es la organización. A ver cómo se organizan, de donde salen, si van a tardar dos meses en ir y en venir.

¿Qué estampa nunca se pierde en Semana Santa?

Si puedo, la salida de Pasión. También intento ver San Gonzalo, San Benito y San Pablo.

¿Ha cambiado la Semana Santa desde su niñez?

En realidad creo que no. Han cambiado algunos matices o modas, pero estas también estaban cuando yo era pequeño. Por ejemplo, en el tema que yo llevo, el de las flores, ahora se da otro tipo de arreglo floral, pero eso puede volver a cambiar con los años.

¿Cómo se imagina la Semana Santa dentro de 20 años?

Me la imagino exactamente igual.

¿Cuál es su hermandad favorita?

El Cachorro, la mía. Aunque también me gustan mucho las que van en silencio. Con la edad he empezado a buscar las de silencio como Pasión o El Calvario.

¿Macarena o Triana?

De Triana, siempre. Es de donde es mi gente, salgo en El Cachorro, veo La O y San Gonzalo... pero si se tercia voy a ver la Macarena, mi mujer me obliga.

¿De Cristo o de palio?

Yo soy más de Cristo por el tipo de tallas. Aparte de que la Semana Santa me gusta como hecho religioso, me gusta como arte. Al igual que prefiero ver un crucificado que un nazareno. Se ve cómo está hecho, las proporciones... me gusta ver un Juan de Mesa o Martínez Montañés de cuerpo entero.

¿Esperar o buscar los pasos?

De buscarlos, aunque si tengo que esperar porque hay algo que realmente me interesa, pues me espero.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

Yo creo que, de momento, no.

¿Cuál es su calle favorita para ver los pasos?

En el centro cualquiera en la que no haya bullicio o se pueda esperar a que salga, por ejemplo, El Salvador. También huyo de todas las que están masificadas.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

En una bulla te mueven, es un caos organizado. No te puedes poner nervioso. Sabes que vas a salir, porque eso lo sabe el sevillano, viene en el ADN, y que en algún momento vas a llegar donde quieres. No se puede perder los nervios.

¿Qué opina de quienes le chillan a los pasos?

Esa es una idiosincrasia de cada barrio. A mi me gusta más la Semana Santa de los silencios, pero no puedo imponer como la vive cada uno. Siempre que no sea una ordinariez, hay que respetar.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Sí. Hay algunas que son manifestaciones, empezando por la mía. Es interminable. La vida de una cofradía no es solamente salir a la calle, que es lo que se ve. Hay gente que no se ve en las hermadades y solo la ves de nazareno. Además de las esperas, porque si al menos anduvieran...

¿Cuál es su marcha favorita?

La Saetilla del Silencio. De Virgen, las de toda la vida, como Virgen de Valle o Solea dame la mano.