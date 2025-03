Antonio, empresario jubilado: "Hay cofradías muy cansinas con tanto nazareno, como el Gran Poder o la Macarena"

La Semana Santa de Sevilla deja estampas que parecen sacadas de una película. La ciudad entera y gran parte del resto de España se echa a la calle para vivir uno de los momentos más especiales del año.

Aunque cada hermandad tiene su público, la realidad es que hay una lista de devociones que consiguen aglutinar a un mayor número de fieles a su paso. La salida de la Esperanza de Triana colapsa la calle Pureza. Al igual que la Macarena es la responsable de que miles de sevillanos planten sus sillas cada Jueves Santo en la Resolana.

Antonio (80), antiguo dueño de un almacén de muebles, ha vivido 80 veces la Semana Santa, sin embargo, no se pierde la Madrugá. Aunque fue el barrio de la Macarena el que lo vio nacer, es el Gran Poder la hermandad que hace que se recorra la calles de la hispalense cada vez que sale.

¿Qué es para usted la Semana Santa?

Una obra de arte. Los sevillanos sabemos lo que tenemos, pero tendríamos que cobrarles a los extranjeros por lo que tenemos, porque es un arte que no lo hay en el resto del mundo.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

El Gran Poder. Quién vea a este paso en la calle Jesús del Gran Poder, con el arte que lo llevan que parece que viene andando... Es algo que los sevillanos sentimos mucho. Se me ponen los vellos de punta. También el respeto que le tenemos a la Semana Santa.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

No sabría decirte que es lo peor de la Semana Santa. No le veo nada malo.

¿Macarena o Triana?

Macarena. Aunque el Gran Poder para mí es lo más importante.

¿Cuál es su estampa favorita de la Semana Santa?

El Gran Poder.

¿Cuál es su calle favorita para disfrutar de la Semana Santa?

La calle Jesús del Gran Poder.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez hasta ahora?

Antes había más fe religiosa. Hoy la juventud, aunque hay de todo, tiene menos fe.

¿Cómo se la imagina dentro de 20 años?

Esto no acaba nunca, pero la juventud va por otros derroteros.

¿Cree que hay que cambiar la Carrera Oficial?

Tal y como está está bien, lleva siglos y ya es tradición.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con arte. Pegándose a la pared. Yo me he metido en muchas bullas, algunas tremendas, y hay alguna en la que lo he pasado mal.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

Es un sentimiento. Yo no estoy en eso, pero cada uno lo vive a su manera si le sale del corazón.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

Yo creo que sí. Hay hermandades que son muy cansinas como el Gran Poder o la Macarena. La Macarena se pasa. Hay muchos nazarenos, no hay que hacerla tan cansada.

¿Cristo o palio?

Depende de la talla, pero soy más de Cristo.

¿Cuál es su marcha favorita?

Sin duda, la de Los Gitanos (La Saeta), es muy bonita.