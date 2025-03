Francisco Márquez, camarero de Triana: "Si las cosas siguen así, la Semana Santa acabará perdiendo su identidad"

'Solo faltan 36 días'. Esta frase protagoniza muchas de las pizarras que están colgadas en los bares de Sevilla. Y es que ya únicamente hay que tachar 36 días en el calendario para que las calles se inunden de incienso, gente y cofradías.

Sin embargo, aunque la Semana Santa solo dura siete días, hay rincones escondidos por la ciudad en los que la época de los nazarenos está presente durante los 12 meses del año. El bar Trianeando es uno de ellos.

Ubicado en pleno López de Gomara, en este establecimiento se escuchan saetas a todas horas y el humo que emana de los incienciarios aromatiza el local. Su camarero, Francisco José Márquez (29) es uno de los valientes -y cofrades- que se han enfrentado al test de EL ESPAÑOL de Sevilla de la serie 'Cuaresma a pie de calle'.

¿Qué es lo mejor de la Semana Santa?

Para el que vive la Semana Santa plena, lo mejor es el ambiente. Las cosas que sabes que vas a vivir o que buscas para que se produzcan en un determinado momento.

¿Qué es lo peor de la Semana Santa?

Lo peor es que se está perdiendo la identidad. Se está perdiendo la tradición y muchas cosas. La Semana Santa ha cambiado mucho.

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Es la fiesta grande. Si tengo que elegir entre Feria y ella me quedo con la Semana Santa. No voy a la feria nunca más si hace falta.

¿Cuál es su hermandad favorita?

La Amargura. Es la mejor cofradía de Sevilla para disfrutarla desde la Cruz de Guía hasta el último músico del palio.

¿Cree que caben más hermandades?

No, hay demasiada aglomeración de hermandades. Y creo que el número de extraordinarias que se celebran se está yendo de madre.

¿Qué estampa nunca se pierde en la Semana Santa?

Hay muchísimas. Entre mis favoritas están ver el paso de la Amargura con la marcha Amarguras, ver la salida del Amor o la salida o entrada de Pasión. Esos momentos son las joyas de la corona.

¿Su calle favorita para ver los pasos?

Las que son muy estrechas. Por ejemplo la calle Cuna o Francos. Esas son las mejores para disfrutar de los pasos de Semana Santa.

¿Ha cambiado mucho la Semana Santa desde su niñez?

Sí, antes se podía disfrutar más. Ahora a la Semana Santa se va corriendo, no se disfruta de los momentos. Las aglomeraciones de gente hacen que no te dé tiempo de llegar de un sitio a otro.

¿Cómo se imagina la Semana Santa dentro de 20 años?

Si las cosas siguen así, la Semana Santa acabará perdiendo su identidad.

¿Cambiaría la Carrera Oficial?

Sí y no. Sí, porque ayudaría mucho en el tema de los retrasos, pero es verdad que por tradición lo ideal sería conservala tal y como está.

¿Cómo hay que moverse en una bulla?

Con mucha picardía. Por supuesto hay que respetar a la gente, no abalanzarse e ir con educación, pero hay que echarle un poco de cara.

¿Macarena o Triana?

Triana. Es con lo que me he criado y he mamado desde pequeño.

¿Cristo o Palio?

Depende de muchas cosas, la cofradía que sea por ejemplo. Pero en general me quedo con los palios.

¿Qué opina de los que les chillan a los pasos?

No me gusta nada, es inaguantable.

¿Cree que hay que limitar el número de nazarenos?

No. Cuando alguien se hace hermano de una hermandad, en las normas pone que una de las obligaciones es acompañar a los titulares.

¿Cuál es su marcha favorita?

Madrugá o Amarguras.