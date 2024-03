Un niño con una Virgen de juguete protagoniza la entrada más viral de la Semana Santa de Sevilla

Puerta de la capilla de la Estrella en Triana. Domingo de Ramos. El público se agolpa a la espera de que la hermandad salga. No lo hará por culpa de la lluvia, pero eso no impide que no se viera una Virgen haciendo su entrada.

Un niño arranca los aplausos del público con su Virgen

El protagonista fue un niño que, con un paso de juguete, reprodujo cómo las dolorosas de Sevilla se recogen en sus templos. El público, sorprendido y divertido, le animó en todo el proceso.

De hecho, en el vídeo, que circula por las redes sociales, puede escucharse cosas como "ponedle una marcha". El público pide silencio para la maniobra del niño que, sin prisa, va dando la vuelta para poner a la Virgen de frente a la gente.

"No corred", se escucha a otra persona, imitando las voces de los costaleros. "Reina", grita otro. "Vamos los valientes", se oye también. Y aplauden todos cuando completa la vuelta del paso para ponerla de espalda a la capilla.