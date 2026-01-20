La solidaridad arrasa en Sevilla: 760 personas donaron sangre en un solo día tras la llamada por el accidente de Adamuz

Hasta 760 personas pudieron donar sangre y un plasma el pasado lunes sangre en los diferentes puntos habilitados en la provincia de Sevilla después de que el Centro Regional de Transfusiones (CRT) hiciera un llamamiento a la ciudadanía debido al accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ya deja 41 fallecidos.

Tras el SOS del CRT, la solidaridad arrasó en la provincia. Los centros de salud y zonas acondicionadas para las transfusiones de sangre no tardaron en llenarse y las largas colas aparecieron de inmediato.

El número de transfusiones de sangre realizadas el pasado lunes triplica el habitual. En términos comparativos, el 19 de enero de 2025 el número de donantes alcanzó los 306 -aunque finalmente pudieron hacerlos 258- y tres plasmas.

Dichos datos se traducen en un total del 172% respecto al mismo día del año anterior.

Finalmente, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha confirmado que pudieron donar 760 personas y un plasma de los 833 voluntarios.

La razón de que los otros 73 donantes no pudieran hacerlo es, según explican desde el departamento andaluz, porque las pruebas previas a la donación no siempre permiten llevarla a cabo.

Es decir, los profesionales hacen una valoración del estado de salud del voluntario para confirmar que no tiene ninguna carencia que lo impida como por ejemplo anemia.

Los puntos habilitados -tanto fijos como móviles- el pasado lunes por Salud para las transfusiones fueron IES LLanes, edificio administrativo Bermejales, San Juan de Aznalfarache y la parroquia de San Sebastián.

Accidente en Adamuz

El pasado domingo sobre las 19:30 horas, dos trenes de Alta Velocidad -un Iryo y un Alvia- chocaron a la altura del municipio Cordobés de Adamuz por causas que aún se están investigando.

La colisión hizo que los dos primeros vagones del tren de Renfe -que hacía la ruta Madrid-Huelva- se precipitaran por un terraplén de cuatro metros de altura.

Hasta el momento, hay 41 fallecidos y más de 150 heridos de distinta gravedad. Actualmente, las autoridades trabajan en rescatar los cuerpos atrapados en los dos vagones que cayeron, atender a los heridos y averiguar cuáles fueron las causas del siniestro.