Los expertos revelan cuáles son los mejores consejos para la Media Maratón de Sevilla 2026

Con la Media Maratón de Sevilla a la vuelta de la esquina, que se celebrará el próximo domingo 25 de enero, miles de corredores populares afrontan una semana decisiva en su preparación.

En estos últimos días, el objetivo ya no es mejorar la forma física, sino llegar a la línea de salida en las mejores condiciones posibles entrenando lo justo y necesario y sin improvisar para evitar sobrecargas, lesiones y errores de última

hora.

Especialistas en nutrición y ejercicio físico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón recuerdan que, a pocos días de la prueba, el trabajo importante ya está hecho y que la recta final de la preparación no debe centrarse en acumular más kilómetros, sino en cuidar el cuerpo y facilitar la correcta recuperación.

Es por ello por lo que ajustar la alimentación, mantener una adecuada hidratación y reducir el volumen y la intensidad del entrenamiento resultan especialmente claves para afrontar correctamente la prueba.

Alimentación e hidratación: un pilar clave en la recta final

La alimentación y la hidratación adquieren un papel especialmente relevante en los días previos a una media maratón, ya que influyen de forma directa tanto en el rendimiento como en la recuperación y la prevención de molestias.

Según explica Felipe del Valle, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, una planificación nutricional adecuada en esta última semana permite llegar a la carrera con las reservas de energía optimizadas, favorecer la regeneración muscular y evitar problemas digestivos o episodios de fatiga innecesaria el día de la prueba.

"No es el momento de probar alimentos nuevos ni suplementos desconocidos. Lo recomendable es priorizar los hidratos de carbono de calidad para asegurar las reservas de energía, aumentando de forma progresiva el consumo de pasta, arroz, patata, pan o cereales, acompañándolo de frutas y verduras", comenta Felipe del Valle.

Además, señala, "es importante mantener una buena ingesta de proteínas y cuidar especialmente la hidratación, bebiendo agua de forma regular durante toda la semana, pero evitando concentrar la hidratación únicamente el día previo a la carrera".

Ajustar el entrenamiento y el descanso para evitar lesiones

En cuanto al entrenamiento, los profesionales recomiendan reducir claramente el volumen y la intensidad durante los últimos días, manteniendo sesiones cortas y suaves que ayuden a conservar sensaciones sin generar fatiga acumulada.

"Entrenar de más en esta fase no aporta beneficios y sí aumenta el riesgo de sobrecargas musculares, molestias articulares o pequeñas lesiones que pueden comprometer la participación en la prueba", explica el doctor Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Además, el descanso cobra en esta recta final un papel fundamental. Dormir bien, respetar los tiempos de recuperación y evitar actividades físicas exigentes fuera del entrenamiento ayudan al organismo a asimilar el trabajo realizado durante las semanas previas.

En este sentido, es necesario no ignorar señales de alerta como dolores persistentes o fatiga excesiva.

"Ante cualquier molestia, reducir la carga y priorizar la recuperación puede marcar la diferencia entre llegar en buenas condiciones o verse obligado a parar", apunta el doctor Cansino.