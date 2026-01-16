La provincia de Sevilla bate récord histórico de vacunación contra la gripe con más de 445.000 personas inmunizadas

Sevilla ha alcanzado un nuevo hito en la lucha contra la gripe al superar todos los récords de vacunación de campañas anteriores.

Hasta la fecha, un total de 445.462 personas se han vacunado frente a la gripe en la provincia, superando el récord de la campaña 2022-2023, cuando se inmunizaron 428.959 personas.

El aumento en la vacunación en Sevilla se observa especialmente en los distintos grupos diana. Entre los niños de 6 a 59 meses, se han inoculado 43.450 pequeños, lo que representa un 67,1 por ciento del total de la población infantil de esta franja de edad en la provincia, que asciende a 64.775 niños.

Entre los mayores de 60 años, la vacunación alcanza a 278.182 personas, un 56,1 por ciento del total de la población de este grupo.

Además, 14.540 profesionales sanitarios han recibido la vacuna, mientras que también se han vacunado sociosanitarios y personas menores de 60 años con patologías crónicas, continuando con la estrategia de proteger a los colectivos más vulnerables.

Récord en Andalucía

Este récord provincial se enmarca dentro de un logro histórico a nivel regional. Según informó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, Andalucía ha superado por primera vez la barrera de los 1,9 millones de vacunados frente a la gripe en una sola campaña.

Desde el inicio de la campaña, el pasado 30 de septiembre, 1.903.244 personas han recibido la vacuna antigripal en toda la comunidad, superando por poco los 1.902.719 registrados en la campaña 2022-2023.

"Estamos muy satisfechos con estos resultados", afirmó Sanz, quien recordó que la campaña sigue abierta porque el riesgo de contagio de gripe y otras infecciones respiratorias agudas (IRA) sigue siendo elevado.

En cuanto a la situación epidemiológica, la tasa de incidencia de las IRA ha registrado un ligero aumento en la última semana, pasando de 286,2 a 307,7 casos por cada 100.000 habitantes.

Una tasa alta

Por el contrario, la tasa de síndrome gripal continúa descendiendo, situándose en Sevilla en 44,2 casos por 100.000 habitantes. Se trata de una de las más altas de Andalucía.

En la comunidad andaluza, la incidencia se encuentra en 32,4 casos por 100.000 habitantes, frente a los 37,8 registrados en la primera semana del año.

Otros virus respiratorios

A nivel provincial, los datos también reflejan una amplia cobertura de vacunación frente a otras enfermedades respiratorias.

En Sevilla, 208.753 personas han recibido la vacuna contra la covid-19, mientras que 10.090 bebés han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable principal de la bronquiolitis.

Esta cobertura supone el 95,3 por ciento de la población diana infantil, una de las tasas más altas de Andalucía.

Comparando con otras provincias andaluzas, Sevilla lidera también en cifras absolutas de vacunación frente a la gripe: Málaga sigue con 344.756 personas vacunadas, Granada con 236.106, Cádiz con 239.763 y Córdoba con 200.694.

En cuanto a la covid-19, Sevilla vuelve a estar a la cabeza, con 208.753 vacunados, seguida de Málaga con 139.079 y Granada con 94.502.

En este sentido, el consejero Antonio Sanz recordó que la vacunación contra la gripe, la covid-19 y el VRS son herramientas fundamentales para reducir la gravedad de las infecciones y limitar la presión sobre los hospitales.

Destacó también la eficacia y seguridad de las vacunas, y señaló que aquellas personas que aún pertenezcan a los grupos diana —niños de 6 a 59 meses, mayores de 60 años, menores de 60 con patologías previas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios— todavía tienen la oportunidad de vacunarse.

Para ello, deben solicitar cita a través de los canales habituales como Salud Responde o acudir directamente a los centros habilitados para la vacunación sin cita.

Vacunación sin cita

Como parte de la campaña, en toda Andalucía se han habilitado 357 puntos de vacunación sin cita, de los cuales 294 cuentan con horario de tarde.

En Sevilla, todos los 73 puntos habilitados ofrecen atención por la tarde, facilitando así el acceso a la vacuna para quienes aún no se han inmunizado. Esta medida busca garantizar que se mantenga y mejore la cobertura, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Estos resultados demuestran que Sevilla no solo ha liderado la campaña de vacunación en Andalucía, sino que se consolida como un referente en cobertura frente a la gripe en España.

La combinación de una amplia red de centros de vacunación, campañas de información y la colaboración activa de profesionales sanitarios "ha permitido alcanzar cifras históricas que protegen a miles de sevillanos y refuerzan la respuesta frente a las infecciones respiratorias", han declarado a este periódico fuentes sanitarias.