Un hombre "lanza violentamente" una mesa a una doctora tras exigir ser atendido "de inmediato"

El Sindicato Médico de Sevilla ha avisado de una nueva agresión hacia sanitarios. Esta vez, los hechos han tenido lugar en el municipio de Pilas, donde un hombre "lanzó violentamente" una mesa a una doctora.

Previamente, el autor de los hechos había exigido en la consulta de Urgencias ser atendido "de inmediato", profiriendo graves insultos a la médica.

La facultativa agredida relata que el supuesto agresor irrumpió en la consulta "de forma violenta y exaltada", elevando la voz y con expresiones como "zorra" y que "tenía poca vergüenza", destaca el sindicato en un comunicado.

Ante esta situación, la profesional médica acudió a la sala de espera para aclarar el turno de atención, a lo que el paciente respondió "de forma despectiva y agresiva", realizando "gestos bruscos" con los brazos y afirmando que él era el primero y que había otros dos pacientes después.

La médica le indicó que accediera a la consulta para proceder a su atención y, al solicitarle su nombre y DNI, añade el comunicado del sindicato médico, y pedirle que "lo hiciera más despacio para anotar correctamente", el presunto agresor golpeó la mesa con el ordenador de la consulta y la "lanzó violentamente" hacia la doctora.

Como consecuencia de ello, añade el SMS en su comunicado, la médica sufrió un impacto en el tórax, "que afectó sobre todo a la mama derecha".

Tras la agresión, el paciente abandonó la sala con expresiones "claramente vejatorias y de carácter sexista", mientras que la médica agredida tuvo que ser medicada tras sufrir una crisis de ansiedad, "con gran nerviosismo y malestar emocional".

La Consejería de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud condenan y lamentan esta nueva agresión, al tiempo que recuerdan que, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, están a disposición de los profesionales del SAS víctimas de agresiones diversos instrumentos que van desde el asesoramiento legal al apoyo psicológico, además de dar igualmente cobertura a la asistencia sanitaria que precisen.

Además, tal como remarcan fuentes de la Consejería, se ofrecen otros instrumentos como la figura del 'profesional guía'; canales ágiles y rápidos para que a la víctima de una agresión se le preste un acompañamiento después de sufrirla y acuda a ellos si lo requiere; refuerzo de las medidas de seguridad; o el impulso de la formación, y de la capacitación de profesionales.

En septiembre, el Gobierno andaluz dio un paso más en su lucha contra las agresiones con la aprobación del decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SPPA), que echó a andar a principios de noviembre.