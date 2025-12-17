Oncología Infantil, Grandes Quemados y las otras 28 áreas que hacen del Virgen del Rocío un hospital referente en España

Imagen de una de las intervenciones del Virgen del Rocío. EP. Sevilla

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se ha convertido en el tercer centro público con más unidades de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) de España, un sello distintivo que concede el Ministerio de Sanidad a aquellas áreas que cumplen una serie de requisitos.

Así, el sevillano, que ya cuenta con 30 de estas unidades, se sitúa únicamente por detrás del Vall d’Hebrón, en Barcelona, y La Paz, en Madrid. Estos dos ostentan 35 y 34 títulos respectivamente.

El pasado martes, el Virgen del Rocío consiguió la acreditación en cinco áreas nuevas, que son las que han hecho que ocupe un lugar en el podio. Tres de ellas pertenecen a Neurología, otra a Anestesiología y otra a Cirugía Pediátrica.

Sin embargo, aunque estas son las últimas en formar parte de la lista,el centro cuenta con otras 25 más que han conseguido que se consagre como uno de los grandes referentes de la medicina en España.

Sin lugar a dudas, una de las más conocidas es la Unidad de Quemados Críticos. En conversación con EL ESPAÑOL, el jefe de este área, David Rodríguez Vela, afirmó que "la gran mayoría de los pacientes que ingresan sobreviven". De hecho, cuenta con menos de un 4 por ciento de mortalidad.

La Unidad recibe al año una media de 120 pacientes y cuenta con 12 camas. No obstante, el doctor destaca que "2024 fue uno de los años con mayor número de ingresos, concretamente se atendió a 148 personas".

La misma ha sido condecorada con el sello CSUR, una distinción del Ministerio de Sanidad a los centros, servicios y unidades de referencia del país. Una de la razones es el número de pacientes que trata. La media anual oscila entre "los 120 y 150".

Tratamiento pionero en el Virgen del Rocío

Además, cabe destacar el tratamiento de piel cultivada que se utiliza en ella. Hace un año, el equipo del Virgen del Rocío consiguió que este método se emplease como medicamento.

Ahora, después de diez años de investigación y trabajo, es el único centro de España que lo trabaja.

El Virgen del Rocío echó a andar este tratamiento quirúrgico de la mano de la Universidad de Granada. El tiempo que se tarda en generar la piel es de unos 21 días y el coste del tratamiento oscila entre los 20.000 y los 25.000 euros.

No obstante, el cirujano afirma que "si la patente no fuese de dominio público y se tratase de una empresa privada, el precio sería mucho mayor".

Otras unidades con sello CSUR

Otro de los campos que destaca en el centro hospitalario es el de los Sarcomas en la Infancia. Este pertenece a la Unidad de Pediatría y Áreas Específicas.

En dicho campo trabajan alrededor de 300 profesionales como pediatras, enfermeras, TCAEs, celadores, administrativos y psicólogos clínicos.

En total, esta unidad cuenta con nueve sellos CSUR: enfermedad renal infantil grave y tratamiento con diálisis, trasplante renal, rama pediátrica del Trasplante renal Cruzado, Neuroblastomas, Enfermedades Metabólicas congénitas, Inmunodeficiencias Primarias, Enfermedades Autoinflamatorias y Sarcomas en la Infancia.

Además de en estas áreas, el hospital suma insignias CSUR en oncología de adultos, enfermedades raras neuromusculares y del movimiento, patologías metabólicas e inmunológicas complejas, cardiopatías congénitas del adulto, enfermedad vascular hepática y cirugía altamente especializada de la esfera urológica y orbitaria, hasta completar sus 30 sellos de referencia nacional.

Requisitos para conseguir la insignia CSUR

La distinción del Ministerio de Sanidad acarrea una serie de requisitos que cada campo debe cumplir si pretende hacerse con uno de estos emblemas.

En concreto el centro tiene que dar cobertura a todo el territorio nacional y atender a los pacientes en igualdad de condiciones independientemente de su lugar de residencia.

Asimismo, debe promocionar atención en equipo multidisciplinar. Es decir, el centro ofrece asistencia sanitaria directa pero también ayuda a diagnosticar y asesora a otros profesionales.

Por último, para conseguir el sello CSUR los sanitarios deben evaluar los resultados y dar formación a los profesionales.