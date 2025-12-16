La hepatitis A, "una enfermedad muy frecuente" que ha pillado por sorpresa a Sevilla: "Lo raro es que no haya más brotes"

El experto en medicina apunta a que la única forma de frenar la hepatitis A es vacunando a los niños. Junta de Andalucía

Un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla ha puesto en alerta a la Consejería de Salud, que ha iniciado una investigación. 13 personas se han contagiado, de las cuales 10 han precisado ingreso hospitalario. La situación ha hecho saltar las alertas sanitarias ante "una enfermedad muy frecuente" que, por la falta de vacunación, presenta menos casos de los que podría.

El brote se produce en un contexto de aumento significativo de los casos de hepatitis A en Andalucía. Durante 2024 se confirmaron en la comunidad autónoma 166 infecciones, una cifra que más que duplica la registrada en 2022, cuando se contabilizaron 67 casos.

Este incremento ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención, especialmente en entornos colectivos donde la transmisión puede producirse con mayor facilidad.

Sobre la gestión médica de este tipo de situaciones, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el doctor Alfonso Carmona Martínez, explica a EL ESPAÑOL de Sevilla que el abordaje de la hepatitis A no requiere, en principio, una atención altamente especializada.

"El tratamiento de esta enfermedad puede hacerlo cualquier médico", señala, matizando que solo en el caso de que los contagios se multipliquen de forma exponencial sería necesaria la intervención directa de un epidemiólogo. "Esto no es una enfermedad rara, es una enfermedad muy frecuente", subraya.

Carmona recuerda que la hepatitis A fue durante décadas una enfermedad endémica en España, hasta que logró erradicarse gracias a la mejora de las condiciones higiénicas.

"Esto en España era endémica hace años, hace muchos años. Se erradicó gracias a las medidas de higiene", explica. Sin embargo, advierte de que sigue siendo muy común en regiones como Sudamérica, Marruecos y otros países de África, lo que favorece su reintroducción a través de los desplazamientos y la movilidad de la población.

Facilidad de contagio

La hepatitis A se transmite fundamentalmente por vía fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados, o por el contacto directo entre personas. En este sentido, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos insiste en que la facilidad de contagio es uno de los principales riesgos.

"Cualquiera que no esté vacunado y que se haya contagiado por algún alimento contaminado por aguas fecales puede transmitirlo a otra persona con la que haya tenido contacto", señala, apuntando a que el brote detectado en Bellas Artes podría tener múltiples causas.

El experto alerta además de que muchos casos pasan desapercibidos. "Muchas veces es asintomática, es como a lo mejor un pequeño resfriado y no lo notan", explica.

Sin embargo, en otros pacientes la enfermedad puede manifestarse de forma severa. "Otras veces te da un palo tremendo, te puedes poner amarillo, con un decaimiento importante, incluso te puede dar una insuficiencia renal grave o una insuficiencia hepática grave, que podría ser mortal", advierte con contundencia.

Por ello, Carmona afirma que "lo raro no es que haya brotes, lo raro es que no haya más brotes de este tipo".

Vacunación

Uno de los puntos más críticos que señala el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos es la vacunación. Carmona lamenta que en Andalucía la vacuna contra la hepatitis A no esté incluida de forma sistemática en el calendario vacunal infantil, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades.

"En Cataluña vacunan a los niños tanto de la hepatitis A como de la B", apunta. A su juicio, se trata de una medida preventiva clave, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una vacuna "eficacísima", que ofrece inmunidad de por vida con una sola dosis y aún mayor protección con dos. Además, subraya que su coste es muy bajo.

"Yo lo que recomendaría es vacunar a los niños a partir de los dos años y así evitaríamos muchos de estos problemas", insiste.

Carmona explica que gran parte de la población mayor de 50 años ya ha pasado la enfermedad de forma natural, muchas veces de manera leve, lo que les ha conferido inmunidad. "Muchos de los españoles que tenemos más de 50 años hemos pasado la hepatitis en nuestra juventud", relata, aportando incluso su experiencia personal.

"Yo me puse muy amarillo -uno de los síntomas de la enfermedad-, la tuve porque viví en Marruecos y allí me contagié", relata. Afortunadamente, gracias a eso adquirió "inmunidad suficiente" y no se le desarrolló "ninguna patología crónica del hígado".

Higiene

Más allá de la vacunación, el experto recalca la importancia de las medidas básicas de higiene para frenar la transmisión. "¿Sabes la cantidad de gente que bebe del mismo vaso o que no se lava bien las manos cuando va al servicio?", se pregunta.

El lavado frecuente de manos, no compartir cubiertos ni vasos y extremar la precaución en las relaciones sexuales son, según Carmona, claves para reducir el riesgo de contagio. "Hay muchas formas de contagiarse y son fáciles", advierte.

Con todo, el mensaje del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos es claro y rotundo: "que se vacunen, que se vacunen y que se vacunen", insiste.

A su juicio y bajo su experiencia, la inclusión de la vacuna de la hepatitis A en el calendario infantil sería una herramienta decisiva para evitar brotes como el registrado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y reducir de forma significativa la incidencia de una enfermedad prevenible y potencialmente grave.