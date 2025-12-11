La participación en la huelga de médicos en Sevilla alcanza el 43% en su tercer día consecutivo de parón

Imagen de la protesta de médicos en la jornada de este jueves en Sevilla. María José López / Europa Press

La manifestación de médicos contra la gestión del Gobierno central iniciada el pasado 9 de diciembre asciende en Sevilla en su tercer día consecutivo al 43,28 por ciento de participación. En el cómputo general de Andalucía, el apoyo es del 35,79 por ciento.

No es, sin embargo, la provincia con la participación más alta, ya que Huelva registra en este jueves de parones médicos un 43,31 por ciento de asistencia. El tercer lugar lo ocupa Cádiz, con una participación del 37,21 por ciento según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La participación se mantiene por encima del 30 por ciento en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba y Almería, y la única que registra una asistencia del 20 por ciento es Jaén.

La provincia de Sevilla ha ido presentado una escalada de participación desde el pasado martes, cuando se registró una asistencia del 36 por ciento. El miércoles, esta cifra subió hasta el 40 por ciento y, en la jornada del jueves, ha alcanzado el 43 por ciento.

La huelga, convocada a nivel estatal, reclama la paralización de la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad.

Crecimiento del 28%

En esta tercera jornada de parón, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido las medidas implementadas a nivel sanitario por el PP andaluz desde el año 2019.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en el Parlamento, el consejero ha explicado que "este Gobierno siempre ha tenido muy presente que los profesionales sanitarios son el corazón del sistema sanitario público de Andalucía".

A su vez ha reconocido ser consciente de que "queda mucho trabajo por delante". "Veníamos de muy abajo, pero es un proceso que está en marcha y que vislumbra resultados muy alentadores, tanto para el sistema sanitario público como para los propios profesionales", ha indicado.

Según los datos del consejero, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud ha pasado de contar con 101.000 profesionales en 2018, a rozar los 130.000 en 2025, es decir, un refuerzo de más de 28.000 nuevos profesionales y un crecimiento del 28 por ciento.

Sistema "insostenible"

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha insistido en que el paro no responde a reivindicaciones económicas, sino a la necesidad de frenar lo que consideran la "insostenibilidad del sistema".

"No estamos pidiendo dinero. Esta es una huelga en la que se pierde dinero. Vamos a la huelga por mejorar las condiciones de trabajo y por la supervivencia del sistema público. Si no cambia el modelo, la sanidad pública es insostenible", ha asegurado.