Más de un 36% de los médicos de Sevilla se suman a la huelga nacional "por la supervivencia del sistema público"

Facultativos del Virgen del Rocío que se han sumado a la huelga. José Manuel Vidal / EFE Sevilla

Los médicos sevillanos secundan la huelga convocada a nivel nacional este 9 de diciembre con una participación del 36,74 por ciento. Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se trata de la provincia andaluza con una mayor participación.

Le sigue de cerca Huelva, con una participación del 35,68 por ciento, mientras que el tercer lugar lo ocupa Cádiz (33,93 por ciento). En el ámbito andaluz, la asistencia ha sido del 32 por ciento.

Málaga (32,33 por ciento), Granada (32,16 por ciento) y Almería (30,31 por ciento) superan el 30 por ciento de asistencia, mientras que Córdoba y Jaén se mantienen a la cola.

La huelga, convocada a nivel estatal, reclama la paralización de la reforma del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha insistido en que el paro no responde a reivindicaciones económicas, sino a la necesidad de frenar lo que consideran la "insostenibilidad del sistema".

"No estamos pidiendo dinero. Esta es una huelga en la que se pierde dinero. Vamos a la huelga por mejorar las condiciones de trabajo y por la supervivencia del sistema público. Si no cambia el modelo, la sanidad pública es insostenible", ha asegurado.

Sin diálogo

Este lunes, en plena primera jornada de una huelga que amenaza con alargarse tres días más, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Caballero, ha cargado contra el Gobierno central, al que responsabiliza del conflicto.

"En relación con la huelga, nosotros no tenemos ninguna competencia. Si yo tuviera algo que hacer, desde luego ya lo estaría haciendo, pero el Estatuto Marco es competencia del Gobierno de la nación", ha indicado.

"La causa de esta huelga", ha insistido, "tiene que ver con la nefasta gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez; a nosotros no nos queda margen de actuación en la materia".

En esta misma línea ha subrayado que "el Gobierno de España no dialoga ni con las comunidades autónomas, que somos las que llevamos las competencias en sanidad".

Estas declaraciones evidencian el choque político entre la Junta y el Ministerio. Sanz acusa directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, de ser responsable "del daño que pueda generar" este paro en el SAS, coincidiendo además con un periodo de alta presión asistencial tras el puente de la Constitución.

Desde la Consejería señalan que la reforma propuesta no solo ha generado rechazo entre los médicos, sino también "fricciones" en otros colectivos sanitarios —como Enfermería, técnicos especialistas, fisioterapeutas o trabajadores de emergencias—, que temen que la nueva clasificación profesional altere dinámicas organizativas consolidadas y afecte al funcionamiento interno de los servicios.

El Gobierno

Por su parte, Mónica García, ministra de Sanidad, ha defendido este martes el borrador del nuevo Estatuto Marco del personal sanitario frente a la huelga de médicos. Ha asegurado que en el texto se han incorporado "todas las reivindicaciones" que son de su competencia, insistiendo en que se ha revisado el escrito "artículo por artículo, coma por coma".

Sin embargo, ha remarcado que una parte de las reclamaciones de los médicos, las relacionadas con retribuciones, plantillas, condiciones laborales o jubilaciones anticipadas, son competencia de las comunidades autónomas, ya que poseen la gestión de los recursos humanos.

En este sentido ha puntualizado que el Gobierno "no puede invadir competencias" ni modificar por esta vía leyes presupuestarias o de Seguridad Social.

"La mayoría de las reivindicaciones que han quedado vivas están en el tejado de las comunidades autónomas", ha insistido, antes de alertar de que el riesgo de no aprobar el nuevo Estatuto es mantener el de 2003, "con 23 años de retraso".

Servicios mínimos

Mientras tanto, Andalucía afronta cuatro días consecutivos de huelga con centros de salud y hospitales funcionando con servicios mínimos equiparables a los de un festivo.

Las urgencias, cuidados críticos y partos se mantienen operativos con la dotación habitual de domingos, mientras que el 061 opera al 90 por ciento y Salud Responde al 75 por ciento. Todo ello, en plena ola de virus respiratorios y con la demanda asistencial disparada.

En este contexto, la Junta apela tanto a la "responsabilidad" de los profesionales como a la del Ministerio para alcanzar una solución que evite un mayor impacto sobre un sistema sanitario ya tensionado por el aumento de casos de gripe, bronquiolitis y Covid.