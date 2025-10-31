Salud declara en alerta La Rinconada tras conocerse un caso de fiebre del Nilo, el tercero en Andalucía en la temporada

La Consejería de Salud ha declarado en área en alerta al municipio sevillano de La Rinconada después de que se haya confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en un vecino de la localidad.

Además, Almensilla también está en la misma situación tras detectarse mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental (VNO) en las trampas.

Según los datos de Salud, este es el tercer caso confirmado en Andalucía en lo que va de temporada. Los otros dos se dieron en Morón de la Frontera, en Sevilla, y la localidad granadina de Mojácar. Desde la consejería señalan que todos los contagiados evolucionan favorablemente y sin secuelas.

Asimismo, subrayan que se han hecho pruebas a 350 personas en zonas de vigilancia y todas dieron resultados negativos.

Actualmente hay un total de 44 municipios sevillanos en nivel alto o en la misma situación. Entre ellos Morón de la Frontera, Coria del Río o La Luisiana.

La Junta de Andalucía va a adoptar durante cuatro semanas, hasta el 27 de noviembre, medidas específicas para combatir al situación.

Se reforzará la vigilancia en personas, animales y mosquitos además de las campañas informativas y educativas en centros escolares, residencias y farmacias.

Por otro lado, los ayuntamientos deberán aumentar los tratamientos contra los mosquitos en zonas urbanas y rurales hasta 1,5 kilómetros de distancia de los núcleos habitados.

Recomendaciones

Para prevenir la expansión del VNO, Salud recomienda usar repelentes y ropa clara que cubra la piel, evitar perfumes y salir al amanecer o atardecer.

Además, es conveniente tirar el agua estancada en piscinas, macetas, cubos o juguetes. En exportaciones ganaderas también es recomendable renovar asiduamente el agua de los bebederos y evitar los charcos. Todo esto con el objetivo de que los mosquitos no pongan las larvas en el agua.

Actualmente, la Junta tiene activado un Programa de Vigilancia y Control Integral del VNO. En este sentido, todos los municipios andaluces se califican en niveles de riesgo bajo, medio o alto.

Asimismo, inspectores de Salud Pública han realizado casi 2.800 verificaciones y 1.455 formaciones para prevenir la enfermedad.