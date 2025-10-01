El brote de gripe A y Covid-19 en La Algaba pone en alerta a la Junta: dos de los fallecidos no estaban vacunados

El brote de gripe A y Covid-19 en una residencia del municipio sevillano de La Algaba ha hecho saltar todas las alarmas. El pasado martes, se conocía el contagio de 22 personas y la muerte de cuatro de ellas.

Seis de los afectados tuvieron que ser hospitalizados, mientras que uno de los fallecidos no llegó a ingresar.

Manuel Fernández, director general de Salud Pública, señala a EL ESPAÑOL de Sevilla que "dos de los fallecidos no estaban vacunados". Este no es un caso aislado en las residencias de Andalucía.

Según apunta Fernández, "alrededor de un 85 por ciento de los residentes" en los centros de mayores de la comunidad están vacunados para la gripe A y el Covid-19, el resto no ha recibido las dosis pertinentes.

"No entendemos por qué pasa esto. Es algo que tenemos que solucionar", recalca. No obstante, asegura que el objetivo de Salud Pública es alcanzar la totalidad de los ancianos vacunados que viven en las residencias porque, "cuando el virus entra en el centro, da con la persona que no lo está".

Una misma dosis combate ambos virus

En paralelo, Fernández destaca la comodidad de la vacuna, ya que en una misma dosis se inyecta el medicamento que combate ambos virus respiratorios.

En cuanto a las otras dos personas que han perdido la vida a pesar de sí estar vacunadas, Fernández explica que puede deberse a una pérdida en la efectividad de la inyección.

En este sentido destaca que "aunque es de muy buena calidad, con el paso de los meses va perdiendo fuerza". Esto último es lo que obliga a la administración de nuevas dosis.

La situación en el centro residencial para mayores dependientes y unidad de estancia diurna Tristán de La Algaba, lugar en el que se ha dado el brote, "ha puesto en alerta" a la Consejería de Salud. La razón es que a partir de los tres casos se considera brote.

Asimismo, el director general de Salud Pública subraya que ambos virus están en circulación todo el año. No obstante, declara que "aunque en la temporada 2024-2025 se han registrado pocos casos de Covid-19, estos han aumentado en las últimas semanas".

Sin estacionalidad constante

Además, cabe destacar que el virus que paralizó -literalmente- al mundo en 2020 "no tiene una estacionalidad constante", lo que dificulta saber cuándo es el mejor momento para comenzar la campaña y que la medicina no pierda efectividad.

En cuanto a la circulación de la gripe A, "en agosto comienza a aumentar ligeramente", algo que "explicaría la situación" del centro de La Algaba. Por este motivo, la campaña de vacunación antigripal comienza en las semanas posteriores del final del verano.

Esta vez, la fecha inicial fue el pasado martes 29 de septiembre. Los niños de tres y cuatro años son los primeros en recibir la dosis. Asimismo, los docentes que trabajan con ellos también pueden recibirla.

Al hilo de esto último, el Manuel Fernández destaca la importancia que tiene que la vacuna no solo la reciban las personas vulnerables, sino también su entorno.

La campaña de vacunación

Al igual que en año anteriores, la campaña de vacunación se hará de manera escalonada. El 6 de octubre, después de los menores de cinco años, llegará el turno de las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad.

A estas le seguirán los mayores de 80 años y los grandes dependientes, a quienes se les inoculará la dosis en sus domicilios a partir del 14. Posteriormente, el 20 de octubre, le tocará a los mayores de 70 años y los de cinco que tengan patologías previas.

Por último, el 27 de este mismo mes serán los mayores de 60 años y determinados colectivos profesionales quienes la reciban. Entre estos últimos se encuentran los Cuerpos de Fuerza de Seguridad del Estado, trabajadores de Protección Civil, de instituciones penitenciarias, bomberos y quienes trabajan con animales.

El pasado martes, un total de 22 colegios de Sevilla se convirtieron en consultas médicas por unas horas. Al igual que en 2024, la dosis para los más pequeños ha sido intranasal. Las agujas y los pinchazos han brillado por su ausencia.

Protocolo de actuación

La consejería de Salud destaca cuál es el protocolo de actuación empleado. En concreto, se trata del denominado como IRA. Según la administración, este está operativo todo el año, independientemente de si en algunos de los centros se han registrado casos o no.

En cuanto a las medidas de actuación, el proyecto está compuesto por el aislamiento, aumento de la vigilancia epidemiológico y coordinación con los servicios sanitarios. Las medidas se van adaptando según la situación de los centros de mayores.