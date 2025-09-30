Mueren cuatro personas en una residencia de mayores de un pueblo de Sevilla por un brote de Covid y Gripe A

Un brote de gripe A y Covid-19 ha provocado el contagio de 22 personas en una residencia de mayores del municipio sevillano de La Algaba, cuatro de ellas han fallecido.

La Consejería de Salud y Consumo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Sevilla que seis de los afectados requirieron hospitalización, mientras que uno de los fallecidos no llegó a ingresar en el centro médico.

Actualmente, dos de los afectados por los virus respiratorios han recibido el alta, por lo que solo queda una persona ingresada. Salud ya ha activado el protocolo de actuación de IRA en centros residenciales de personas vulnerables de Andalucía.

Las medidas incluyen el aislamiento, aumento de la vigilancia epidemiológico y coordinación con los servicios sanitarios. Asimismo, la Consejería ha destacado que la vacuna del Covid-19 se pone junto a la gripe A.

La directora de la residencia afectada, el centro residencial para mayores dependientes y unidad de estancia diurna Tristán, Alba Sánchez, ha declarado a medios de comunicación que de los cuatro fallecidos vinculados inicialmente a la gripe A, solo tres fueron confirmados por el hospital.

Declaraciones de la directora

Según Sánchez, el cuarto caso fue catalogado como sospechoso, ya que tenía patología previa y no había confirmación diagnosticada.

En paralelo, ha puntualizado que los 22 contagios no pueden considerarse casos confirmados ya que no se realizan cribados dentro de la residencia según la normativa vigente.

Actualmente, ha asegurado que ningún residente presenta fiebre, tos ni síntomas compatibles con la enfermedad.

En cuanto al protocolo seguido, la directora ha detallado que, en cuanto se detectaron los primeros casos, se informó a los profesionales competentes, quienes activaron las recomendaciones pertinentes.

En esta ocasión, el centro no ha activado medidas de aislamiento como en la pandemia. Los trabajadores han seguido sus rutinas con normalidad pero usando mascarillas.

Además, el personal avisó a los familiares de los residentes. A estos útimos no se le han prohibido las visitas, puesto que esto que la ley lo prohíbe.

Por último, ha confirmado que en el hospital se han registrado ocho casos positivos de gripe A entre residentes, de los cuales tres han fallecido y cinco evolucionan favorablemente.

Con una población vulnerable y con patologías crónicas, ha admitido que no todos los mayores tienen la misma capacidad de superar una enfermedad contagiosa, pero ha insistido en que la situación está controlada y bajo seguimiento médico.

Asimismo, la directora ha incidido en que el episodio debe servir como recordatorio de la importancia de la vacunación antigripal, especialmente ahora que inicia la campaña de inmunización.

Campaña de vacunación

Coincidiendo con el contagio de 22 personas y el fallecimiento de cuatro, la Junta ha puesto en marcha la campaña de vacunación. Esta arranca este martes en los colegios y se llevará a cabo de manera escalonada.

Los primeros en recibir las dosis son los menores de cinco años. Si lo requieren, los docentes de estos podrán vacunarse también en los colegios. A estos les seguirán los centros de mayores, las personas con discapacidad y el personal sanitario.

Posteriormente, la vacunación será a los mayores de 80 años, dependientes y las personas de 70. La vacunación seguirá impartiéndose de manera progresiva a lo largo de las semanas.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha destacado que este año los virus respiratorios han estado circulando incluso durante los meses de verano.

Al hilo de esto, ha señalado que se deben "extremar las medidas de higiene incluso antes del inicio de la inmunización".