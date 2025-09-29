Quirónsalud en Andalucía alerta de que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte en España, con más de 120.000 fallecimientos anuales, pese a que la mayoría de los casos se podrían prevenir.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, los hospitales Quirónsalud en Andalucía se han unido a la campaña internacional de la Federación Mundial del Corazón bajo el lema "Muévete por tu corazón".

Esta campaña busca concienciar sobre la importancia de los pequeños cambios en el estilo de vida para proteger la salud cardiaca.

Una de cada cinco muertes prematuras en el mundo se debe a patologías cardiovasculares, que afectan de manera diferente a cada persona pero comparten factores de riesgo comunes.

El doctor Manuel Ruiz, jefe de Cardiología del hospital Quirónsalud de Gibraltar, explica que "la diabetes, la hipertensión y la obesidad son enemigos silenciosos que aceleran el desgaste del corazón. Combatir el tabaco, el alcohol y el sedentarismo es una medida sencilla que salva vidas".

Practicar deporte de forma regular

Los especialistas coinciden en que la prevención está en manos de cada persona. No fumar, seguir una dieta mediterránea, practicar deporte regularmente -entre 150 y 300 minutos semanales-, controlar la tensión arterial, el colesterol y la glucosa, además de acudir a revisiones médicas, son los pasos más efectivos para reducir riesgos.

El cardiólogo José María García de Veas, del hospital Quirónsalud Marbella, recuerda que "el ejercicio es fundamental para la salud, pero con moderación, pues puede implicar ciertos riesgos, ya que pone a prueba nuestro organismo y, en especial, a nuestro corazón".

El diagnóstico precoz resulta clave cuando la enfermedad ya está presente. El doctor Antonio Esteban, jefe de cardiología del hospital Quirónsalud Málaga, insiste en que ante síntomas de alarma, "hay que llamar de inmediato a los servicios de emergencia, porque podemos estar ante un infarto".

Otros especialistas remarcan la importancia de las revisiones en grupos de riesgo como pacientes con antecedentes familiares, enfermedad renal crónica, problemas inflamatorios o alteraciones detectadas en pruebas médicas.

"Puede provocar muerte súbita si no se diagnostica a tiempo"

El doctor Juan Manuel Fernández, coordinador de la Unidad de Arritmias en los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Huelva, señala que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y advierte que "puede provocar ictus, síncopes o incluso muerte súbita si no se diagnostica y trata a tiempo".

La innovación ha transformado el abordaje de estas patologías. El doctor Rafael García de la Borbolla, del hospital Quirónsalud Infanta Luisa, destaca que "hoy en día existen tratamientos muy eficaces y menos invasivos, como el implante de válvulas por vía percutáneo o dispositivos para reparar la válvula mitral y tricúspide sin necesidad de abrir el tórax".

La insuficiencia cardiaca es otra enfermedad con gran impacto. Según la doctora Carmen Durán, del hospital Quirónsalud Córdoba, afecta ya a entre 700.000 y 800.000 personas en España y provoca más de 110.000 hospitalizaciones anuales.

Sus síntomas -falta de aire, cansancio y tos persistente- suelen confundirse con el envejecimiento. "La detección precoz y el control de factores de riesgo son fundamentales para frenar su evolución", afirma.

Con esta campaña, los especialistas de Quirónsalud Andalucía insisten en que hábitos saludables, prevención y diagnóstico temprano marcan la diferencia para disfrutar de una mejor calidad de vida.