El cuidado más allá de la medicina: los proyectos que han cambiado la atención en los hospitales de Sevilla

En lo que va de 2025, la sanidad sevillana ha impulsado numerosas iniciativas que sitúan al paciente más allá del expediente médico y buscan alternativas más humanas a la medicina convencional, siempre de la mano de los tratamientos farmacológicos.

Desde proyectos artísticos que buscan acompañar a personas con cáncer hasta dispositivos y convenios que facilitan el duelo o la rehabilitación integral, los hospitales de la ciudad han puesto en marcha propuestas que comparten un mismo propósito: cuidar la emoción tanto como el organismo.

El más reciente de ellos, presentado en la mañana del pasado martes, es el Proyecto Quásares. Se trata de una iniciativa que conecta cultura y oncología con una metodología de mediación cultural pensada para escuchar y transformar la experiencia de la enfermedad en recursos creativos.

El programa, impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), QuirónSalud y ZEMOS98, busca demostrar que la cultura puede ser una herramienta para el cuidado del paciente.

"Está demostrado que estar anímicamente bien ayuda mucho a tener un buen pronóstico de enfermedad", explicó en la presentación del proyecto Berta Pascual, responsable de comunicación de QuirónSalud.

Entre las iniciativas que componen el proyecto Quásares se encuentra la labor de dos creadoras, la ilustradora Adela Angulo y la documentalista sonora Andrea Morán, que trabajan en producciones que buscan ofrecer herramientas de apoyo emocional a través de la ilustración y el sonido.

Duelo perinatal

Y del ámbito privado con la atención a los pacientes oncológicos, al público con el duelo perinatal.

En este ámbito, las llamadas Cunas de los Abrazos se han incorporado a lo largo de 2025 en centros como el Virgen de Valme y el Virgen del Rocío.

Estas cunas permiten a las familias disponer de más tiempo para la despedida tras una pérdida gestacional o neonatal y facilitan que la despedida sea pausada y respetuosa, con beneficios registrados en la sensación de cierre y en la adaptación posterior al duelo.

Según estimó el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 la tasa de mortalidad perinatal en la ciudad fue del 4,13 por ciento. Traducido en números, esto implicaría que, de los 10.778 nacimientos que se registraron en la provincia de Sevilla en 2023, en torno a 445 lo hicieron sin vida.

Tal y como explicó el Hospital Virgen de Valme, "estudios realizados destacan los beneficios de la Cuna de los Abrazos". Reportaron que las familias que han utilizado este dispositivo presentaron "una mayor sensación de cierre, disminución del sufrimiento y una mejor adaptación a la pérdida".

La donación de estas cunas procede de 'El Legado de Oliver', una iniciativa emprendida por una pareja formada por Natalie Claytor y Manuel Moreno, que desde Chiclana ayudan a hospitales con este gesto solidario tras la pérdida de su bebé Oliver en el año 2020.

Terapia con animales

Otra experiencia reseñable es el convenio firmado por el Hospital Virgen Macarena con la Asociación Hispalense de Terapias Ecuestres.

Las sesiones con caballos se ofrecen especialmente a pacientes del área de Neurología y a personas con patologías que afectan el equilibrio y la movilidad, pero su valor trasciende la rehabilitación física.

La terapia ecuestre impacta en la autoestima, en la socialización y en la capacidad de reinserción de personas que han sufrido ictus, enfermedades degenerativas o parálisis cerebral.

El relato de profesionales y familias recoge mejoras en el equilibrio y cambios significativos en la autoestima de niños y adultos.

"El caballo nos ofrece un movimiento tridimensional que activa el control del tronco, estimula la musculatura y mejora el equilibrio", exponía Anja Hoschsprung, neurofisioterapeuta del Hospital Virgen Macarena y colaboradora en la Asociación Hispalense de Terapias Ecuestres.

Esta experta tenía claro dónde poner el foco: con este tipo de terapias, "una persona con una enfermedad que le ha cambiado la vida vuelve a sentirse capaz", explicó Hoschsprung.

Cuidados a largo plazo

Finalmente, en el Hospital Virgen de Valme se desarrolla la iniciativa 'Historias de vida', una práctica sencilla y potente: profesionales de Neonatología elaboran álbumes personalizados para neonatos en situación de desamparo.

Esos cuadernos recogen fotografías de los primeros baños y sonrisas, la huella del pie, la pinza del cordón umbilical y una carta que explica el sentido del álbum.

El objetivo es dejar un rastro afectivo para que, si en el futuro el menor necesita reconstruir su historia, disponga de un documento que demuestre que fue cuidado y querido.

En los dos últimos años seis recién nacidos han recibido este legado que se entrega al Servicio de Protección de Menores a través de la Unidad de Trabajo Social del hospital.